В Киеве полиция задержала группу серийных расхитителей квартир

Задержание злоумышленника полицией. Фото: полиция Киева

В Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно по меньшей мере о шести случаях.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Разворовывали квартиры киевлян

Правоохранители задержали мужчин, которые обворовывали квартиры жителей столицы. Злоумышленниками оказались 42-летний киевлянин и 28-летний житель Киевской области.

Начальник столичного главка полиции Дмитрий Шумейко отметил, что фигуранты заранее тщательно готовились к совершению уголовного правонарушения и вели длительное наблюдение за квартирами потерпевших.

"Мы провели комплекс следственных и розыскных мероприятий, в ходе которых задокументировали преступную деятельность мужчин. Известно о шести фактах квартирных краж, совершенных на территории города Киева, к которым причастны задержанные. По результатам санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли магнитные ключи, отмычки, видеокамеры, мобильные телефоны, ноутбуки, деньги в национальной и иностранной валюте, а также ювелирные изделия", — рассказал Шумейко.

Изъятые у злоумышленников телефон и рация. Фото: полиция Киева

Изъятые у злоумышленников инструменты для взлома. Фото: скриншот

Изъятые у злоумышленников монеты. Фото: полиция Киева

Следственные действия против злоумышленников

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов полицейские изъяли магнитные ключи, отмычки, видеокамеры, мобильные телефоны, деньги в национальной и иностранной валюте, а также ювелирные изделия.

Следователи владеют информацией о причастности задержанных по меньшей мере к шести фактам краж из квартир киевлян.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе разоблачили мошенников, которые притворялись волонтерами. Преступная группировка собирала средства вроде бы для помощи военным на фронте, однако использовали их для своих нужд.

Напоминаем, что в Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.