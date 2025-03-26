У Києві пʼяний чоловік розбив скло магазину та конфліктував із жінкою — вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві пʼяний чоловік почав конфлікт із жінкою, яка стояла біля приміщення магазину. Крім того, він розбив скло вхідних дверей. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

Слідство встановило, що 5 березня чоловік в стані алкогольного спʼяніння вступив у конфлікт з жінкою, яка стояла на сходах перед входом до магазину. Він схопив її за одяг та шарпав.

Жінка сховалась в приміщення магазину, зачинивши вхідні двері. Однак чоловік почав агресивно їх бити та згодом розбив скло. Крім того, він викрикував нецензурні висловлювання. Після цього чоловік залишив місце скоєння злочину.

Під час судового засідання він висловив щире каяття.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі, однак звільнили з випробуванням, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обовʼязки.

Чоловік повинен періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, а також не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік викрав алкоголь з магазину. Йому призначили покарання у вигляді пʼяти років і одного місяця позбавлення волі.

А у Києві судили чоловіка, який побив свого знайомого під час розпиття спиртних напоїв.