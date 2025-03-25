Побив знайомого під час сварки — як киянина покарав суд

Молоток судді та наручники. Фото: LexInform

У Києві чоловік побив свого знайомого, з яким розпивав спиртні напої, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Суд виніс вирок винуватцю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент трапився у Києві у липні 2023 року. Спочатку чоловіки разом розпивали алкоголь, але згодом між ними виник конфлікт. Обвинувачений завдав потерпілому не менше чотирьох ударів руками та ногами. Внаслідок цього у чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, крововилив, перелом потиличної кістки, синці та гематоми. Експертиза визначила це як тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений у суді свою вину повністю визнав. Він підтвердив, що того дня перебував поблизу зупинки громадського транспорту у Києві. Після сумісного розпиття алкогольних напоїв зі знайомими в нього виник словесний конфлікт із потерпілим. Тоді чоловік завдав ударів по тулубу та голові потерпілого. У вчиненому щиро розкаюється.

Вирок суду

Суд визначив обвинуваченого винним. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років та 6 місяців.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловіки побили військовослужбовця. Так вони намагались змусити його пробачити знайомому борг.

Також ми писали про те, що троє чоловіків у Києві влаштували стрілянину. Вони також побили іноземця через борг.