В Киеве пьяный мужчина разбил стекло магазина и конфликтовал с женщиной — приговор суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве пьяный мужчина начал конфликт с женщиной, которая стояла возле помещения магазина. Кроме того, он разбил стекло входной двери. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

Следствие установило, что 5 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с женщиной, которая стояла на лестнице перед входом в магазин. Он схватил ее за одежду и дергал.

Женщина спряталась в помещение магазина, закрыв входную дверь. Однако мужчина начал агрессивно их бить и впоследствии разбил стекло. Кроме того, он выкрикивал нецензурные высказывания. После этого мужчина покинул место совершения преступления.

Во время судебного заседания он выразил искреннее раскаяние.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, однако освободили с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Мужчина должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, на Львовщине мужчина похитил алкоголь из магазина. Ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

А в Киеве судили мужчину, который избил своего знакомого во время распития спиртных напитков.