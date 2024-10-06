Сантехника в Эпицентре привлекла вора — суд вынес приговор киевлянину

Строительно-хозяйственный гипермаркет "Эпицентр". Иллюстративное фото: Північні ворота

В Киеве мужчина пытался украсть товар в строительно-хозяйственном гипермаркете "Эпицентр". Его привлекла сантехника.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина зашел в магазин и взял с полок несколько товаров, среди которых клапаны и краны разных моделей. Общая стоимость товаров составила 11 791 гривну.

Мужчина положил украденные товары в рюкзак и попытался покинуть помещение магазина, однако его заметили и задержали сотрудники охраны. После этого на место происшествия вызвали правоохранителей.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что не имел средств для оплаты товара, потому и отважился на кражу. Мужчина отметил, что сожалеет о содеянном.

Решение суда

Суд рассмотрел обстоятельства дела, учитывая характер и способ совершения преступления, а также поведение обвиняемого в совершении правонарушения.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что преступление относится к категории тяжких.

В силу всех этих факторов суд пришел к выводу, что для исправления обвиняемого необходимо реальное отбывание наказания.

Следовательно, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Суд решил, что в этом случае не может быть применено условное наказание, поскольку только реальный срок заключения может предотвратить совершение обвиняемым новых преступлений.

Ранее в Днепре мужчина угнал из Эпицентра "джентльменский набор" товаров. Его осудили.

Также мы писали, что гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Мужчина украл несколько тюбиков зубной пасты.