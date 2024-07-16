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Росіянин накрав в "Епіцентрі" зубної пасти на 400 гривень — що вирішив суд

16 липня 2024 21:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Крадіжка в Епіцентрі — громадянин Росії вкрав кілька тюбиків зубної пасти і отримав вирок суду
Покупці в "Епіцентрі". Ілюстративне фото: BigKyiv
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Громадянин Російської Федерації здійснив крадіжку у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Києві. Чоловік поцупив кілька тюбиків зубної пасти.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що чоловік родом з російського міста Бійськ, має громадянство РФ. Він ніде не працював і раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.

У серпні 2023 року в гіпермаркеті "Епіцентр" він вкрав чотири тюбика зубної пасти одного з відомих виробників. Загальна вартість товару складала 424 гривні.

Винести награбоване йому не вдалось, оскільки чоловіка зупинив охоронець.

Рішення суду

У суді чоловік визнав свою провину.

Рішенням суду чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у місті Чорноморськ Одеської області жінка провернула аферу через "Нову пошту", вона підмінила товар, який їй надіслав продавець за допомогою поштового оператора. Свою провину у суді жінка визнала частково.

Також ми писали, що у центрі Києва чоловік викрав лего-конструктор панди з магазину Rozetka. Він заховав його під куртку та покинув приміщення. Згодом відбулося судове засідання, де йому обрали покарання.

Київ суд крадіжка росіяни ув'язнені магазини злочин Епіцентр

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