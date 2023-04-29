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Киянин поскаржився в поліцію на сусіда, який розбудив його електробритвою: відео курйозу

29 квітня 2023 15:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Киянин поскаржився в поліцію на сусіда, який розбудив його електробритвою: відео курйозу
Патрульні поліцейські Києва. Фото: Wikimedia Commons
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 квітня, патрульна поліція Києва розповіла про один з курйозних викликів, який вони нещодавно отримали. Чоловік не міг заснути через "ремонт сусідів".

Про це інформує Патрульна поліція України

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Зазначається, що близько 7-ої години ранку на лінію 102 звернувся дуже стурбований киянин. Він повідомив про сусідів, які почали щось ремонтувати та увімкнули перфоратор. Через це він прокинувся та майже годину не може заснути.

На місці події інспекторів зустріли заявник та охоронник житлового комплексу. Вони намагалися самостійно розшукати порушників тиші, але безрезультатно.

Потрапивши у квартиру громадянина, поліцейські одразу почули, що шум лунає з ванної кімнати. Їхньому здивуванню не було меж, коли вони знайшли й джерело шуму — ввімкнена електробритва, яку залишив у шафі, ймовірно, сам заявник.

Нагадаємо, що 1 квітня Патрульна поліція Києва розповіла про цікаві моменти, які з ними траплялись останні три місяці на викликах. 

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