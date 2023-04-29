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Киевлянин пожаловался в полицию на соседа, разбудившего его электробритвой: видео курьеза

29 апреля 2023 15:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Киевлянин пожаловался в полицию на соседа, разбудившего его электробритвой: видео курьеза
Патрульный полицейский Киев. Фото: Wikimedia Commons
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 29 апреля, патрульная полиция Киева рассказала об одном из курьезных вызовов, который они недавно получили. Мужчина не мог заснуть из-за "ремонта соседей".

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Курьезный вызов полиции Киева

Отмечается, что около 7 часов утра на линию 102 обратился очень обеспокоенный киевлянин. Он сообщил о соседях, которые начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Поэтому он проснулся и почти час не может заснуть.

На месте происшествия инспекторов встретили заявитель и охранник жилищного комплекса. Они пытались самостоятельно разыскать нарушителей тишины, но безрезультатно.

Попав в квартиру гражданина, полицейские сразу услышали, что шум звучит из ванной. Их удивление не было предела, когда они нашли и источник шума — включена электробритва, которую оставил в шкафу, вероятно, сам заявитель.

Напомним, что 1 апреля Патрульная полиция Киева рассказала об интересных моментах, которые с ними случались последние три месяца на вызовах.

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