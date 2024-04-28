Киянин потрапив у тюрму, бо зайшов у метро з дубинкою в рюкзаку

Чоловічі руки у кайданках. Ілюстративне фото: pixabay

У Києві чоловіку присудили обмеження волі строком на 2 роки через незаконне носіння телескопічної дубинки у метро. Він був зупинений працівником поліції на станції "Либідська", який помітив зброю в рюкзаку чоловіка.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, опублікованому 12 квітня.

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Матеріали справи

За даними Голосіївського районного суду Києва, інцидент стався 15 січня 2024 року, коли чоловік поблизу залізничного вокзалу знайшов та вирішив з собою взяти телескопічну дубинку, яку поклав у рюкзак. Проте, під час відвідування станції метро "Либідська", його зупинив працівник поліції, який помітив незаконний предмет у рюкзаку чоловіка.

Після зупинки, чоловіка вивели до кімнати поліції, де під час обшуку було виявлено та конфісковано зброю — телескопічна дубинка, виготовлена саморобним способом.

На суді чоловік повністю визнав свою вину та заявив, що не мав наміру використовувати дубинку для завдання шкоди будь-кому. Вирок суду призначив йому обмеження волі строком на 2 роки з іспитовим строком 2 роки, звільнивши від відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

Чоловік зобов'язаний дотримуватися певних правил, зокрема періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Перебіг іспитового строку почався з моменту проголошення вироку, з 12 квітня 2024 року. Також, речовий доказ у справі, який виявився холодною зброєю ударно-дробильної дії, було знищено.

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