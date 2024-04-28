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Киянин потрапив у тюрму, бо зайшов у метро з дубинкою в рюкзаку

28 квітня 2024 13:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Киянин потрапив у тюрму, бо зайшов у метро з дубинкою в рюкзаку
Чоловічі руки у кайданках. Ілюстративне фото: pixabay
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Києві чоловіку присудили обмеження волі строком на 2 роки через незаконне носіння телескопічної дубинки у метро. Він був зупинений працівником поліції на станції "Либідська", який помітив зброю в рюкзаку чоловіка.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, опублікованому 12 квітня. 

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Матеріали справи 

За даними Голосіївського районного суду Києва, інцидент стався 15 січня 2024 року, коли чоловік поблизу залізничного вокзалу знайшов та вирішив з собою взяти телескопічну дубинку, яку поклав у рюкзак. Проте, під час відвідування станції метро "Либідська", його зупинив працівник поліції, який помітив незаконний предмет у рюкзаку чоловіка.

Після зупинки, чоловіка вивели до кімнати поліції, де під час обшуку було виявлено та конфісковано зброю — телескопічна дубинка, виготовлена саморобним способом.

На суді чоловік повністю визнав свою вину та заявив, що не мав наміру використовувати дубинку для завдання шкоди будь-кому. Вирок суду призначив йому обмеження волі строком на 2 роки з іспитовим строком 2 роки, звільнивши від відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

Чоловік зобов'язаний дотримуватися певних правил, зокрема періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Перебіг іспитового строку почався з моменту проголошення вироку, з 12 квітня 2024 року. Також, речовий доказ у справі, який виявився холодною зброєю ударно-дробильної дії, було знищено.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Також ми розповіли, що в центрі Одеси два водія посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві. 

Київ
суд
зброя
правосуддя
метро

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