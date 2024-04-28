Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлянин попал в тюрьму, потому что зашел в метро с дубинкой в рюкзаке arrow

Киевлянин попал в тюрьму, потому что зашел в метро с дубинкой в рюкзаке

28 апреля 2024 13:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Киевлянин попал в тюрьму, потому что зашел в метро с дубинкой в рюкзаке
Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: pixabay
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве мужчине присудили ограничение свободы сроком на 2 года из-за незаконного ношения телескопической дубинки в метро. Он был остановлен сотрудником полиции на станции "Лыбидская", который заметил оружие в мужском рюкзаке.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда Киева, опубликованном 12 апреля.

Читайте также:

Материалы дела

По данным Голосеевского районного суда Киева, инцидент произошел 15 января 2024 года, когда мужчина у железнодорожного вокзала нашел и решил с собой взять телескопическую дубинку, которую положил в рюкзак. Однако во время посещения станции метро "Лыбидская" его остановил работник полиции, который заметил незаконный предмет в рюкзаке мужчины.

После остановки мужчину вывели в комнату полиции, где во время обыска было обнаружено и конфисковано оружие — телескопическая дубинка, изготовленная самодельным способом.

На суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что не собирался использовать дубинку для нанесения вреда кому-либо. Приговор суда назначил ему ограничение свободы сроком на 2 года с испытательным сроком на 2 года, освободив от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Мужчина обязан соблюдать определенные правила, в частности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства. Отбывание испытательного срока началось с момента оглашения приговора с 12 апреля 2024 года. Также вещественное доказательство по делу, которое оказалось холодным оружием ударно-дробильного действия, было уничтожено.

Напомним, что в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.

Также мы рассказали, что в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Киев
суд
оружие
правосудие
метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри