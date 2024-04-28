Киевлянин попал в тюрьму, потому что зашел в метро с дубинкой в рюкзаке

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: pixabay

В Киеве мужчине присудили ограничение свободы сроком на 2 года из-за незаконного ношения телескопической дубинки в метро. Он был остановлен сотрудником полиции на станции "Лыбидская", который заметил оружие в мужском рюкзаке.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда Киева, опубликованном 12 апреля.

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Материалы дела

По данным Голосеевского районного суда Киева, инцидент произошел 15 января 2024 года, когда мужчина у железнодорожного вокзала нашел и решил с собой взять телескопическую дубинку, которую положил в рюкзак. Однако во время посещения станции метро "Лыбидская" его остановил работник полиции, который заметил незаконный предмет в рюкзаке мужчины.

После остановки мужчину вывели в комнату полиции, где во время обыска было обнаружено и конфисковано оружие — телескопическая дубинка, изготовленная самодельным способом.

На суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что не собирался использовать дубинку для нанесения вреда кому-либо. Приговор суда назначил ему ограничение свободы сроком на 2 года с испытательным сроком на 2 года, освободив от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Мужчина обязан соблюдать определенные правила, в частности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства. Отбывание испытательного срока началось с момента оглашения приговора с 12 апреля 2024 года. Также вещественное доказательство по делу, которое оказалось холодным оружием ударно-дробильного действия, было уничтожено.

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