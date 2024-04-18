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У Києві чоловік з ножем пограбував салон краси — злочин потрапив на відео

18 квітня 2024 19:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві чоловік з ножем пограбував салон краси — злочин потрапив на відео
Напад на салон краси. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Здійснив напад на салон краси

В салон краси на вулиці Чорнобильській близько 19:00 забіг чоловік в капюшоні та масці. Він погрожував ножем працівниці салону та вимагав віддати гроші з каси. 

пограбував салон краси
Затриманий нападник. Фото: Київська міська прокуратура

Жінка попередила нападника про те, що його знімає камера відеоспостереження, але чоловіка це не зупинило — він змусив працівницю салону віддати 3000 гривень. 

пограбував салон у Києві
Вилучений ніж. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 24-річний мешканець Київщини. Він розповів, що гроші навіть не перераховував й витратив одразу на таксі та розваги.

За словами нападника, в цей район він приїхав спеціально, аби знайти якусь кав’ярню чи зоомагазин, де можна відібрати касу. 

грабував салон краси у Києві
Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, у Києві затримали 21-річного хлопця, який придбав через месенджер Telegram майже 2 кілограми психотропів PVP. Молодику повідомили про підозру. 

Також ми писали, що у соцмережах з'явилося відео, на якому у Києві літня жінка в автобусі б'є маленьку дівчинку. 

Київ
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прокуратура

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