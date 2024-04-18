У Києві чоловік з ножем пограбував салон краси — злочин потрапив на відео

Напад на салон краси. Фото: скриншот з відео

У Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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В салон краси на вулиці Чорнобильській близько 19:00 забіг чоловік в капюшоні та масці. Він погрожував ножем працівниці салону та вимагав віддати гроші з каси.

Затриманий нападник. Фото: Київська міська прокуратура

Жінка попередила нападника про те, що його знімає камера відеоспостереження, але чоловіка це не зупинило — він змусив працівницю салону віддати 3000 гривень.

Вилучений ніж. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 24-річний мешканець Київщини. Він розповів, що гроші навіть не перераховував й витратив одразу на таксі та розваги.

За словами нападника, в цей район він приїхав спеціально, аби знайти якусь кав’ярню чи зоомагазин, де можна відібрати касу.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, у Києві затримали 21-річного хлопця, який придбав через месенджер Telegram майже 2 кілограми психотропів PVP. Молодику повідомили про підозру.

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