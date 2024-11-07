Пенсійні виплати — чоловік обманом отримав майже 30 тисяч гривень

Гроші та банківська картка. Фото: Новини.LIVE

Киянин подав неправдиву інформацію до Пенсійного фонду, аби отримати підвищену пенсію. Чоловік вказав, що проживає на території радіоактивного забруднення.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік уклав фіктивний договір оренди житла у зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на ЧАЕС в Житомирській області.

Згодом чоловік звернувся до Пенсійного фонду України, надавши документи, які підтверджували його реєстрацію на території радіоактивного забруднення, аби отримати право на підвищену пенсію.

Спочатку Пенсійний фонд відмовив фігуранту справи у призначенні виплати, але чоловік звернувся до суду і його позов задовольнили частково. Пенсійний фонд був вимушений донарахувати та виплатити 28 800 гривень доплати до пенсії. Під час розслідування з’ясувалося, що "пенсіонер" фактично проживав в іншому місці.

На суді чоловік визнав свою провину та пояснив, що через брак коштів він вирішив оформити підвищення до пенсії. Для цього він прописався на території радіоактивного забруднення в Житомирській області, хоча насправді там не мешкав, а фактично весь час проживав у місті Ворзель на Київщині. Отримані безпідставно 28 800 грн він має намір повернути.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у шахрайстві. Йому було призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на один рік.

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