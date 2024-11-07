Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Киянин провернув аферу с пенсійними виплатами — що вирішив суд arrow

Киянин провернув аферу с пенсійними виплатами — що вирішив суд

7 листопада 2024 10:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Пенсійні виплати — чоловік обманом отримав майже 30 тисяч гривень
Гроші та банківська картка. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Киянин подав неправдиву інформацію до Пенсійного фонду, аби отримати підвищену пенсію. Чоловік вказав, що проживає на території радіоактивного забруднення.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік уклав фіктивний договір оренди житла у зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на ЧАЕС в Житомирській області.

Згодом чоловік звернувся до Пенсійного фонду України, надавши документи, які підтверджували його реєстрацію на території радіоактивного забруднення, аби отримати право на підвищену пенсію.

Спочатку Пенсійний фонд відмовив фігуранту справи у призначенні виплати, але чоловік звернувся до суду і його позов задовольнили частково. Пенсійний фонд був вимушений донарахувати та виплатити 28 800 гривень доплати до пенсії. Під час розслідування з’ясувалося, що "пенсіонер" фактично проживав в іншому місці.

На суді чоловік визнав свою провину та пояснив, що через брак коштів він вирішив оформити підвищення до пенсії. Для цього він прописався на території радіоактивного забруднення в Житомирській області, хоча насправді там не мешкав, а фактично весь час проживав у місті Ворзель на Київщині. Отримані безпідставно 28 800 грн він має намір повернути.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у шахрайстві. Йому було призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на один рік.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі в одному із супермаркетів у чоловіка викрали барсетку з грошима та документами. Суд вирішив покарати злочинця.

А у Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Крадійку затримали та відправили на лаву підсудних. 

суд судові рішення Житомирська область Київ зона ЧАЕС пенсії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:24 Штрафи для собачників — чого треба боятися власникам тварин

11:24 Метеозалежних штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:11 У Трампа є друзі в Одесі — хто вони

11:11 Львів'янин поцупив скутер і може сісти у в'язницю — рішення суду

11:04 Допомога від UNHCR — де стартує реєстрація на 3,6 тис. грн

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:55 На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

10:45 Кличко відповів на петицію про посилення контролю за рівнем шуму

10:39 Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

10:36 Компенсація за відпустку загиблого — деталі від Одеського ТЦК

10:23 Винагороди у ЗСУ — кому платять додатково 30 тис. грн

11:24 Штрафи для собачників — чого треба боятися власникам тварин

11:24 Метеозалежних штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:11 У Трампа є друзі в Одесі — хто вони

11:11 Львів'янин поцупив скутер і може сісти у в'язницю — рішення суду

11:04 Допомога від UNHCR — де стартує реєстрація на 3,6 тис. грн

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:55 На Житомирщині ввели аварійні відключення світла — яка причина

10:45 Кличко відповів на петицію про посилення контролю за рівнем шуму

10:39 Трамп до інавгурації може вести непублічні переговори з Кремлем

10:36 Компенсація за відпустку загиблого — деталі від Одеського ТЦК

10:23 Винагороди у ЗСУ — кому платять додатково 30 тис. грн

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд