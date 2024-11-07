Пенсионные выплаты — мужчина обманом получил почти 30 тысяч гривен

Деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Киевлянин подал ложную информацию в Пенсионный фонд, чтобы получить повышенную пенсию. Мужчина указал, что проживает на территории радиоактивного загрязнения.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина заключил фиктивный договор аренды жилья в зоне гарантированного добровольного отселения в результате аварии на ЧАЭС в Житомирской области.

Впоследствии мужчина обратился в Пенсионный фонд Украины, предоставив документы, подтверждающие его регистрацию на территории радиоактивного загрязнения, чтобы иметь право на повышенную пенсию.

Первоначально Пенсионный фонд отказал фигуранту дела в назначении выплаты, но мужчина обратился в суд и его иск удовлетворили частично. Пенсионный фонд был вынужден доначислить и выплатить 28800 гривен доплаты к пенсии. В ходе расследования выяснилось, что "пенсионер" фактически проживал в другом месте.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что из-за нехватки средств он решил оформить повышение к пенсии. Для этого он прописался на территории радиоактивного загрязнения в Житомирской области, хотя в действительности там не жил, а фактически все время проживал в городе Ворзель Киевской области. Полученные безосновательно 28800 он намерен вернуть.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

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