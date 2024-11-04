Парфум магазин Єва — чоловік поцупив дорогущі Versace Eau Fraiche і тримав вирок суду

Відділення магазину "Єва". Ілюстративне фото: itc.ua

У Києві чоловік поцупив з магазину "Єва" дороговартісні парфуми. Вартість флакону складала майже 3500 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що раніше судимий за майнові злочини чоловік вкрав з полиці магазину "Єва" флакон туалетної води "Versace Eau Fraiche" об'ємом 100 мл. Йому вдалось вийти непоміченим з магазину. Вартість парфумів оцінюється в 3439,20 гривень.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, розкаявся та просив суд суворо не карати.

Рішення суду

Печерський районний суд Києва визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді п'яти років та двох місяців позбавлення волі, з урахуванням рецидиву та обставин справи.

Раніше у Києві чоловік спланував дві крадіжки з гіпермаркету "Епіцентр". Проте успішно реалізувати план зловмиснику вдалося тільки один раз — після другої спроби винести з магазину товар чоловіка піймала охорона.

А у Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Крадійку затримали та відправили на лаву підсудних.