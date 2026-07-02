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Головна Київ Обстріл Києва: у зоопарку вилетіло 40 дверей та вікон, які впали на тварин

Обстріл Києва: у зоопарку вилетіло 40 дверей та вікон, які впали на тварин

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Дата публікації: 2 липня 2026 22:57
Обстріл Києва 2 липня: у зоопарку вибило десятки вікон та дверей
Пошкодження в зоопарку Києва внаслідок російського обстрілу 2 липня. Фото: КМДА, колаж: Новини.LIVE

Директор Київського зоопарку Кирило Трантін розповів про ситуацію в зоопарку після масованого російського обстрілу столиці у ніч проти 2 липня. Зокрема, вилетіло близько 40 скляних дверей та вікон, які попадали на тварин.

Про це ексклюзивно Кирило Трантін сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація в зоопарку Києва після російського обстрілу 2 липня

"У нас є приблизно тиждень, аби подивитися, що сталося, оскільки з тваринами трошки важче, ніж з людьми, бо треба спостерігати та дивитися на природну поведінку. Якщо є відхилення, то ми тоді знаємо, що необхідно робити", — каже Трантін.

За його словами, наразі важливо не турбувати тварин та дати їм можливість відпочити. У зоопарку є постійні чергування, тому люди знають, як діяти. Стрес від вибухів може проявитися не одразу.

Найбільше дісталося тераріуму, де розбите скло зі стелі впало прямо на екзотичних мешканців. Трантін розповів, що ветеринари вже оглянули черепаху, з нею все нормально. 

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крокодилом трошки важче, тому що це агресивна тварина. Ми вирішили його поки не турбувати кілька днів і поспостерігати. Якщо будуть якісь проблеми, будемо ретельніше оглядати", — каже він.

За його словами, влучання було за парканом зоопарку та дуже потужна вибухова хвиля. 

Щодо відновлення інфраструктури, адміністрація вже оформила всі необхідні документи та звернулася до правоохоронців.

На повне відновлення роботи зоопарку знадобиться приблизно тиждень.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, 2 липня російська масована атака по Києву завдала руйнувань обʼєктам зоопарку. Роботу закладу частково обмежили.

Загалом внаслідок російського обстрілу столиці загинули 27 осіб. Наразі у місті триває розбір завалів та пошук людей. 

Київ обстріли зоопарк
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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