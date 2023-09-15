У Києві чоловіка оштрафували на 119 грн за те, що погладив жінку в метро

Ескалатор на станції метро "Печерська". Фото: Вікіпедія

Суд оштрафував мешканця Києва на 119 гривень за те, що він погладив жінку в метро.

Про це повідомляється в постанові Печерського районного суду міста Києва.

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Штраф за непристойну поведінку

Інцидент стався ввечері 10 серпня на ескалаторі станції метро "Печерська". Чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. Вона зробила йому зауваження, на що порушник показав непристойний жест у вигляді середнього пальця.

Суд ухвалив рішення у справі 7 вересня. Дії чоловіка розцінили, як дрібне хуліганство.

Під час розгляду справи чоловік щиро розкаявся і підтвердив деталі інциденту, які було викладено в адмінпротоколі.

Порушника зобов'язали виплатити штраф в розмірі 119 гривень, а також 536,8 грн судового збору.

Нагадаємо, у Києві ескалатор зажував ногу дівчині. Сходинка ескалатора провалилася, а нога разом з нею.