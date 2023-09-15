Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Киянин заплатив штраф за те, що погладив жінку в метро: в скільки оцінив домагання суд arrow

Киянин заплатив штраф за те, що погладив жінку в метро: в скільки оцінив домагання суд

15 вересня 2023 17:14
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У Києві чоловіка оштрафували на 119 грн за те, що погладив жінку в метро
Ескалатор на станції метро "Печерська". Фото: Вікіпедія
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

Суд оштрафував мешканця Києва на 119 гривень за те, що він погладив жінку в метро. 

Про це повідомляється в постанові Печерського районного суду міста Києва.

Читайте також:

Штраф за непристойну поведінку 

Інцидент стався ввечері 10 серпня на ескалаторі станції метро "Печерська". Чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. Вона зробила йому зауваження, на що порушник показав непристойний жест у вигляді середнього пальця.

Суд ухвалив рішення у справі 7 вересня. Дії чоловіка розцінили, як дрібне хуліганство. 

Під час розгляду справи чоловік щиро розкаявся і підтвердив деталі інциденту, які було викладено в адмінпротоколі. 

Порушника зобов'язали виплатити штраф в розмірі 119 гривень, а також 536,8 грн судового збору.

Нагадаємо, у Києві ескалатор зажував ногу дівчині. Сходинка ескалатора провалилася, а нога разом з нею.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз