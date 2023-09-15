В Киеве мужчину оштрафовали на 119 грн за то, что погладил женщину в метро

Станция метро "Печерская". Фото: Google

Суд оштрафовал жителя Киева на 119 гривен за то, что он погладил женщину в метро.

Об этом сообщается в постановлении Печерского райсуда города Киева.

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Штраф за непристойное поведение

Инцидент произошел вечером 10 августа на эскалаторе станции метро "Печерская". Мужчина погладил женщину по наружной части бедра левой ноги. Она сделала ему замечание, на что нарушитель показал непристойный жест в виде среднего пальца.

Суд принял решение по делу 7 сентября. Действия мужчины расценили как мелкое хулиганство.

Во время рассмотрения дела мужчина искренне раскаялся и подтвердил детали инцидента, изложенные в админпротоколе.

Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 119 гривен, а также 536,8 грн судебного сбора.

Напомним, в Киеве эскалатор зажевал ногу девушке. Ступень эскалатора провалилась, а нога вместе с ней.