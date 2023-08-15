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У київському метро ескалатор зажував ногу дівчині: що відомо

15 серпня 2023 19:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У київському метро ескалатор зажував ногу дівчині: що відомо
Місце події. Фото: місцеві пабліки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві ескалатор зажував ногу дівчині. Сходинка ескалатора провалилася, а нога разом з нею.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Деталі

Сталося це сьогодні, 15 серпня, на станції метро "Арсенальна".

Ескалатор зажував дівчині ногу. Фото: місцеві ЗМІ

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Нагадаємо, міст Метро офіційно визнано непрацездатним та аварійним. Для повноцінного ремонту його доведеться закрити на приблизно три роки, при цьому перекривши сполучення через Дніпро Червоної гілки метрополітену.

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