У київському метро ескалатор зажував ногу дівчині: що відомо

Місце події. Фото: місцеві пабліки

У Києві ескалатор зажував ногу дівчині. Сходинка ескалатора провалилася, а нога разом з нею.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Сталося це сьогодні, 15 серпня, на станції метро "Арсенальна".

Ескалатор зажував дівчині ногу. Фото: місцеві ЗМІ

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Нагадаємо, міст Метро офіційно визнано непрацездатним та аварійним. Для повноцінного ремонту його доведеться закрити на приблизно три роки, при цьому перекривши сполучення через Дніпро Червоної гілки метрополітену.