Ракетний удар по Охматдиту — киянин звинуватив українців

Наслідки ракетного удару РФ по "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Киянин виправдовував російську агресію в Україні та звинувачував українців в обстрілах дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. За це він отримав тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Після ракетної атаки на "Охматдит" 8 липня 2024 року обвинувачував написав у Telegram коментар, що українці самі вдарили по дитячій лікарні. Він був переконаний, що українські військові нібито заздалегідь націлились на "Охматдит", аби потім звинуватити у теракті Росію. За його словами, це "зробили для психологічного ефекту та збільшення мобілізації".

Крім того, чоловік ще на початку війни публікував подібні заяви, де підтримував РФ. Так, він був адміністратором Telegram-каналу, в якому 2024 року опублікував 6-хвилинний аудіозапис, в якому закликав українців припинити утиски російськомовного населення і забути про Крим.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину лише частково. Він пояснив, що викладав музику і працював з дітьми, тому, коли почалась війна, він відчув "нестачу спілкування" і вів "політичний чат" в Telegram, де іноді "дивно висловлювався".

Дарницький районний суд Києва взяв до уваги усі обставини та визнав чоловіка винним. Йому призначили п'ять років позбавлення волі. Він утримується під вартою з жовтня 2024 року.

Нагадаємо, у Харкові військовий влаштував стрілянину, бо його назвали ТЦКашником. Суд призначив йому покарання.

Також ми писали, що киянина судили за підпал авто ЗСУ за вказівкою спецслужб Росії. Він проведе за ґратами п'ять років.