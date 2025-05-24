Ракетный удар по Охматдету — киевлянин обвинил украинцев

Последствия ракетного удара РФ по "Охматдету". Фото: Новини.LIVE

Киевлянин оправдывал российскую агрессию в Украине и обвинял украинцев в обстрелах детской больницы "Охматдет" в Киеве. За это он получил тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

После ракетной атаки на "Охматдет" 8 июля 2024 года, обвиняемый написал в Telegram комментарий, что украинцы сами ударили по детской больнице. Он был убежден, что украинские военные якобы заранее нацелились на "Охматдет", чтобы потом обвинить в теракте Россию. По его словам, это "сделали для психологического эффекта и увеличения мобилизации".

Кроме того, мужчина еще в начале войны публиковал подобные заявления, где поддерживал РФ. Так, он был администратором Telegram-канала, в котором в 2024 году опубликовал 6-минутную аудиозапись, в которой призвал украинцев прекратить притеснения русскоязычного населения и забыть о Крыме.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину лишь частично. Он пояснил, что преподавал музыку и работал с детьми, поэтому когда началась война, он почувствовал "недостаток общения" и вел "политический чат" в Telegram, где иногда "странно высказывался".

Дарницкий районный суд Киева принял во внимание все обстоятельства и признал мужчину виновным. Ему назначили пять лет лишения свободы. Он содержится под стражей с октября 2024 года.

Напомним, в Харькове военный устроил стрельбу, потому что его назвали ТЦКашником. Суд назначил ему наказание.

Также мы писали, что киевлянина судили за поджог авто ВСУ по указанию спецслужб России. Он проведет за решеткой пять лет.