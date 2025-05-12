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Киевлянка обещала "липовый" инсульт для уклонения от службы

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Дата публикации 12 мая 2025 13:57
В Киеве женщина пообещала снять с учета за 6 тысяч долларов
Задержание правоохранителями подозреваемой. Фото: Киевская городская прокуратура

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении местной жительнице, которую разоблачили на попытке организовать уклонение от мобилизации через фиктивное медицинское оформление непригодности к службе. Следствие установило, что женщина предложила своему знакомому "решить вопрос" с военным учетом за 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Мужчина пожаловался ей на ограничения в выезде за границу из-за статуса военнообязанного. В ответ женщина заявила, что имеет связи в одной из киевских коммунальных больниц и может организовать внесение в его медицинские документы фальшивого диагноза, в частности — перенесенного инсульта.

Это, по ее словам, позволило бы ему избежать мобилизации, быть признанным непригодным к службе и снятым с воинского учета.

Київ затримання
Задержание подозреваемой. Фото: Киевская городская прокуратура
Хабарництво
Наличные деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители задержали ее сразу после получения оговоренной суммы. Сейчас женщине уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием), а суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, недавно в Одесской области задержали депутата Подольского поселкового совета, который за взятки "продавал" разрешения для размещения заправок.

Также в конце апреля в Киеве задержали мужчину, который организовал незаконную схему выезда за границу для военнообязанных.

Киев взятка прокуратура уклонисты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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