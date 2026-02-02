Киянці, яка впала в окріп, зробили 9 операцій — ексклюзивне інтерв'ю

Провалля, в яке потрапила неповнолітня Олена. Фото: Новини.LIVE

Неповнолітня киянка Олена, яка отримала 75% опіків всього тіла, проходить лікування у Німеччині. Нині їй вже зробили першу операцію з трансплантації шкіри.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з мамою постраждалої дівчинки Рубінківською Наталі.

Постраждала Олена лікується у Німеччині

У перші дні нового року на вулиці Лобановського сталась трагедія. Неповнолітня Олена йшла від друзів 2 січня додому. Надворі були сутінки, втім до батьків дівчина так і не дісталась. Напередодні на вулиці прорвало тепломережу, утворилась величезна яма. Службовці недостатньо огородили небезпечні місце і Олена опинилась по груди — в окропі.

У дівчини понад 70% тіла покрилось опіками та українські лікарі не давали надії на порятунок життя. Разом з МОЗ родина доправила дівчину до німецького міста Кельн, де нині європейські лікарі борються за її лікування.

Скільки операцій вже пережила Олена? Який стан у дівчини?

Лікарі оцінюють її стан як стабільно важкий. Зроблено 9 операцій. Остання з трансплантації шкіри. Пересадили приблизно 25% шкіри. Це руки, частково живіт і лівий бік. Це штучна шкіра, яка вирощується з Олениного матеріалу у Берліні. Моїй дочці постійно роблять операції з очищення шкіри від некрозу. Наразі лікарі ще не можуть чітко сказати, як йде процес з трансплантацією. Вони спостерігатимуть приблизно 2-3 тижні і тоді дадуть прогноз.

Мама постраждалої дівчини Наталі Рубінківська. Фото: скриншот / ZOOM

Наступного тижня запланована ще одна трансплантації шкіри. Це будуть ноги. Вони дуже постраждали. Опіки дуже глибокі і лікарі поспішають пересадити шкіру.

Олену повільно потрохи виводять з анестезії поверхневого сну. Вона трошечки буває у свідомості. Лікарі намагаються зробити все можливе, втім стан залишається важким.

Які прогнози лікарів? Скільки триватиме лікування та реабілітація?

Лікарі не можуть прогнозувати, тому що наразі невідомо як організм доньки сприйме трансплантацію. Це дуже важкі операції. Вони планують зробили близько 4-5 трансплантацій. Це у кращому випадку, якщо шкіра буде добре себе почувати і не станеться відторгнення організмом. Кажуть, індивідуальний процес і передбачити результат неможливо.

Киянка Олена, яка постраждала у столиці (праворуч). Фото: сімейний архів

Щодо термінів, то оцінюють на 9 місяців знаходження у лікарні в Кельні. Потім потрібна реабілітація, але вже в іншому закладі — приблизно 2 місяці. Потім повернення сюди і пацієнта виписують. Тобто у середньому це рік.

Минув місяць з моменту трагедії. За цей час київська влада вийшла з вами на контакт? Пропонували допомогу?

Ні, міська влада мені не телефонувала і нічого не пропонували. Лише минулого тижня зі мною зв'язався представник "Київтеплоенерго". Наразі я дуже сподіваюся і очікую допомогу від них. Однак, поки я очікую на зворотній зв'язок.

Провалля, яке утворилось 2 січня. Фото: Національна поліція України

Якої допомоги нині потребує ваша родина?

Мені потрібна допомога з отриманням реєстрації у Німеччині для мене і доньки. Також допомогу щодо розміщення — квартиру для мене і моєї доньки у майбутньому. Адже зрозуміло, що знаходитись я буду тут тривалий час. Мені потрібно не лише доглядати за донькою, а й підписувати всі папери. Я не можу поїхати додому.

Третє питання — це тимчасовий виїзд тата Олени з України до Німеччини. Це, звісно, проблема, тому що він військовозобов'язаний і ці питання треба вирішувати. Нам потрібна допомога, тому що це дуже важко для нас самих. Є дуже багато проблем психологічних у дитини і вони вже є. Олені потрібен її тато.

Наразі я з усього серця дуже вдячна всім, хто нам допомагає. Це не тільки моя родина, друзі, а ще і незнайомі люди. Це енергетична підтримка яка важлива Олені. Я кажу їй про це щодня. Також матеріальна підтримка, за це ми дуже вдячні.

Редакція Новини.LIVE висловлює підтримку родині Олени і віримо у її якнайшвидше одужання. Нині родина у надскладній ситуації, тому пропонуємо нашим читачам простягнути руку допомоги. Просимо вас задонатити посильну суму і вкотре довести, що українці небайдужі одне до одного.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/7BfQdVSFEh

Номер картки банки: 4874 1000 2409 4057

