Киевлянке, которая упала в кипяток, сделали 9 операций — эксклюзивное интервью

Провал, в который попала несовершеннолетняя Елена. Фото: Новини.LIVE

Несовершеннолетняя киевлянка Елена, которая получила 75% ожогов всего тела, проходит лечение в Германии. Сейчас ей уже сделали первую операцию по трансплантации кожи.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с мамой пострадавшей девочки Рубинкивской Натальей.

Пострадавшая Елена лечится в Германии

В первые дни нового года на улице Лобановского произошла трагедия. Несовершеннолетняя Елена шла от друзей 2 января домой. На улице были сумерки, впрочем к родителям девушка так и не добралась. Накануне на улице прорвало теплосеть, образовалась огромная яма. Служащие недостаточно оградили опасные место и Елена оказалась по грудь — в кипятке.

У девушки более 70% тела покрылось ожогами и украинские врачи не давали надежды на спасение жизни. Вместе с Минздравом семья доставила девушку в немецкий город Кельн, где сейчас европейские врачи борются за ее лечение.

Сколько операций уже пережила Елена? Какое состояние у девушки?

Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Сделано 9 операций. Последняя по трансплантации кожи. Трансплантировали примерно 25% кожи. Это руки, частично живот и левый бок. Это искусственная кожа, которая выращивается из Еленыного материала в Берлине. Моей дочери постоянно делают операции по очистке кожи от некроза. Сейчас врачи еще не могут четко сказать, как идет процесс с трансплантацией. Они будут наблюдать примерно 2-3 недели и тогда дадут прогноз.

Мама пострадавшей девушки Натальи Рубинкивской. Фото: скриншот / ZOOM

На следующей неделе запланирована еще одна трансплантации кожи. Это будут ноги. Они очень пострадали. Ожоги очень глубокие и врачи спешат пересадить кожу.

Елену медленно понемногу выводят из анестезии поверхностного сна. Она немножечко бывает в сознании. Врачи пытаются сделать все возможное. Состояние остается тяжелым.

Какие прогнозы врачей? Сколько продлится лечение и реабилитация?

Врачи не могут прогнозировать, потому что пока неизвестно как организм дочери воспримет трансплантацию. Это очень тяжелые операции. Они планируют сделали около 4-5 трансплантаций. Это в лучшем случае, если кожа будет хорошо себя чувствовать и не произойдет отторжение организмом. Говорят, индивидуальный процесс и предсказать результат невозможно.

Киевлянка Елена, которая пострадала в столице (справа). Фото: семейный архив

Что касается сроков, то оценивают на 9 месяцев нахождения в больнице в Кельне. Затем нужна реабилитация, но уже в другом медзаведении — примерно 2 месяца. Затем возвращение сюда и пациента выписывают. То есть в среднем это год.

Прошел месяц с момента трагедии. За это время киевские власти вышли с вами на контакт? Предлагали помощь?

Нет, городские власти мне не звонили и ничего не предлагали. Только на прошлой неделе со мной связался представитель "Киевтеплоэнерго". Сейчас я очень надеюсь на помощь от них. Однако, пока я ожидаю обратной связи.

Провал, который образовался 2 января. Фото: Национальная полиция Украины

В какой помощи сейчас нуждается ваша семья?

Мне нужна помощь с получением регистрации в Германии для меня и дочери. Также помощь по размещению — квартира для меня и моей дочери в будущем. Ведь понятно, что находиться я буду здесь длительное время. Мне нужно не только ухаживать за дочерью, но и подписывать все бумаги. Я не могу поехать домой.

Третий вопрос — это временный выезд папы Елены из Украины в Германию. Это, конечно, проблема, потому что он военнообязанный и эти вопросы надо решать. Нам нужна помощь, потому что это очень трудно для нас самих. Есть очень много проблем психологических у ребенка и они уже есть. Лене нужен ее папа.

Сейчас я от всего сердца очень благодарна всем, кто нам помогает. Это не только моя семья, друзья, а еще и незнакомые люди. Это энергетическая поддержка которая важна Елене. Я говорю ей об этом каждый день. Также материальная поддержка, за это мы очень благодарны.

Редакция Новини.LIVE выражает поддержку семье Елены и верим в ее скорейшее выздоровление. Сейчас семья в сложнейшей ситуации, поэтому предлагаем нашим читателям протянуть руку помощи. Просим вас задонатить посильную сумму и в очередной раз доказать, что украинцы неравнодушны друг к другу.

Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/7BfQdVSFEh

Номер карты банка: 4874 1000 2409 4057

