Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевлянке упавшей в кипяток пересадили 25% кожи в Германии — интервью

Киевлянке упавшей в кипяток пересадили 25% кожи в Германии — интервью

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:15
Киевлянке, которая упала в кипяток, сделали 9 операций — эксклюзивное интервью
Провал, в который попала несовершеннолетняя Елена. Фото: Новини.LIVE

Несовершеннолетняя киевлянка Елена, которая получила 75% ожогов всего тела, проходит лечение в Германии. Сейчас ей уже сделали первую операцию по трансплантации кожи.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с мамой пострадавшей девочки Рубинкивской Натальей.

Реклама
Читайте также:

Пострадавшая Елена лечится в Германии

В первые дни нового года на улице Лобановского произошла трагедия. Несовершеннолетняя Елена шла от друзей 2 января домой. На улице были сумерки, впрочем к родителям девушка так и не добралась. Накануне на улице прорвало теплосеть, образовалась огромная яма. Служащие недостаточно оградили опасные место и Елена оказалась по грудь — в кипятке.

У девушки более 70% тела покрылось ожогами и украинские врачи не давали надежды на спасение жизни. Вместе с Минздравом семья доставила девушку в немецкий город Кельн, где сейчас европейские врачи борются за ее лечение.

Сколько операций уже пережила Елена? Какое состояние у девушки?

Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Сделано 9 операций. Последняя по трансплантации кожи. Трансплантировали примерно 25% кожи. Это руки, частично живот и левый бок. Это искусственная кожа, которая выращивается из Еленыного материала в Берлине. Моей дочери постоянно делают операции по очистке кожи от некроза. Сейчас врачи еще не могут четко сказать, как идет процесс с трансплантацией. Они будут наблюдать примерно 2-3 недели и тогда дадут прогноз.

Мама киянки, яка впала в провалля з окропом
Мама пострадавшей девушки Натальи Рубинкивской. Фото: скриншот / ZOOM

На следующей неделе запланирована еще одна трансплантации кожи. Это будут ноги. Они очень пострадали. Ожоги очень глубокие и врачи спешат пересадить кожу.

Елену медленно понемногу выводят из анестезии поверхностного сна. Она немножечко бывает в сознании. Врачи пытаются сделать все возможное. Состояние остается тяжелым.

Какие прогнозы врачей? Сколько продлится лечение и реабилитация?

Врачи не могут прогнозировать, потому что пока неизвестно как организм дочери воспримет трансплантацию. Это очень тяжелые операции. Они планируют сделали около 4-5 трансплантаций. Это в лучшем случае, если кожа будет хорошо себя чувствовать и не произойдет отторжение организмом. Говорят, индивидуальный процесс и предсказать результат невозможно.

Киянка Олена, яка впала в провалля з окропом
Киевлянка Елена, которая пострадала в столице (справа). Фото: семейный архив

Что касается сроков, то оценивают на 9 месяцев нахождения в больнице в Кельне. Затем нужна реабилитация, но уже в другом медзаведении — примерно 2 месяца. Затем возвращение сюда и пациента выписывают. То есть в среднем это год.

Прошел месяц с момента трагедии. За это время киевские власти вышли с вами на контакт? Предлагали помощь?

Нет, городские власти мне не звонили и ничего не предлагали. Только на прошлой неделе со мной связался представитель "Киевтеплоэнерго". Сейчас я очень надеюсь на помощь от них. Однако, пока я ожидаю обратной связи.

У Києві утворилось провалля з окропом
Провал, который образовался 2 января. Фото: Национальная полиция Украины

В какой помощи сейчас нуждается ваша семья?

Мне нужна помощь с получением регистрации в Германии для меня и дочери. Также помощь по размещению — квартира для меня и моей дочери в будущем. Ведь понятно, что находиться я буду здесь длительное время. Мне нужно не только ухаживать за дочерью, но и подписывать все бумаги. Я не могу поехать домой.

Третий вопрос — это временный выезд папы Елены из Украины в Германию. Это, конечно, проблема, потому что он военнообязанный и эти вопросы надо решать. Нам нужна помощь, потому что это очень трудно для нас самих. Есть очень много проблем психологических у ребенка и они уже есть. Лене нужен ее папа.

Сейчас я от всего сердца очень благодарна всем, кто нам помогает. Это не только моя семья, друзья, а еще и незнакомые люди. Это энергетическая поддержка которая важна Елене. Я говорю ей об этом каждый день. Также материальная поддержка, за это мы очень благодарны.

Редакция Новини.LIVE выражает поддержку семье Елены и верим в ее скорейшее выздоровление. Сейчас семья в сложнейшей ситуации, поэтому предлагаем нашим читателям протянуть руку помощи. Просим вас задонатить посильную сумму и в очередной раз доказать, что украинцы неравнодушны друг к другу.

Напомним, мы рассказывали, как удалось спасти Елену после падения в кипяток.

Также народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что столичная власть должна покрыть расходы на лечение пострадавшей Елены.

Киев Германия трагедия КГГА ожог коммунальные службы
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации