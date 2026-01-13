Кучеренко відреагував на падіння 16-річної дівчини в яму з окропом у Києві

Прорив тепломережі. Фото ілюстративне: патрульна поліція Києва

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко відреагував на падіння 16-річної дівчини в яму з окропом в Києві. За його словами, місцева влада мала б взяти на себе повну підтримку.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі "Київського часу".

Падіння дівчини в яму з окропом

На проспекті Лобановського 2 січня у Києві прорвало трубу центрального опалення, внаслідок чого на тротуарі провалився асфальт. Там утворила яма з окропом, в яку провалилася 16-річна дівчина. Вона отримала 73% опіків тіла. Дівчина перебуває на лікуванні в Німеччині.

А керівнику районного підрозділу Київтеплокомуненерго повідомили про підозру, оскільки саме він керував аварійними роботами. Ділянку повинні були повністю огородити, але цього не зробили.

Наразі відомо, що міська влада Києва не допомагає дівчині. Вона не виходила на контакт з батьками постраждалої.

Кучеренко наголосив, що насамперед влада повинна була взяти на себе відповідальність. За його словами, це випадок локального рівня.

"Абсолютно конкретні посадовці, які робили роботу, працівники Київтеплоенерго, як я розумію, хоча, думаю, слідство буде, і я обовʼязково проконтролюю це. Але, як я розумію, вони не зробили відповідного огородження цього", — зазначив нардеп.

За його словами, інцидент стався близько 16:00, тобто вже було темно. Крім того, він вважає, що недбалість там є.

"Але по-людськи, перше, що мали би зробити, і керівництво кампанії, і керівництво міста, це, як мінімум, взяти на себе всі, абсолютно все, що стосується. Можливо, вони і взяли, чесно вам скажу", — каже Кучеренко.

Нардеп наголосив, що це той випадок, коли абсолютно конкретний місцевий депутат повинен поставити на контроль та довести розслідування.

Як допомогти 16-річній Олені

Долучіться до збору та подаруйте Олені шанс на друге життя!

Посилання на банку.

Номер картки банки — 4874 1000 2409 4057.

Просимо вас задонатити посильну суму і вкотре довести, що небайдужі одне до одного українці завжди готові прийти на допомогу! Дякуємо вам!

Нагадаємо, 2 січня в Голосіївському районі Києва в яму з окропом впала 16-річна дівчина.

