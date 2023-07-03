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"Кієв — рускоговорящій город": у столиці розгорівся черговий мовний скандал

3 липня 2023 12:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Кієв — рускоговорящій город": у столиці розгорівся черговий мовний скандал
У Києві знову мовний скандал. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці знову мовний скандал. Охоронець київського магазину "Конфіскат" відмовився говорити з відвідувачами українською мовою.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Чоловік на відео відмовився спілкуватися українською мовою, а також назвав Київ "російськомовним містом".

Чоловік не хотів "здавати позицій", але як тільки почув, що це відео опиниться в мережі, таки згадав бодай одне українське слово — "Добре, добре".

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

Додамо, проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.

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