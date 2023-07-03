"Кієв — рускоговорящій город": у столиці розгорівся черговий мовний скандал
У столиці знову мовний скандал. Охоронець київського магазину "Конфіскат" відмовився говорити з відвідувачами українською мовою.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Мовний скандал у Києві
Чоловік на відео відмовився спілкуватися українською мовою, а також назвав Київ "російськомовним містом".
Чоловік не хотів "здавати позицій", але як тільки почув, що це відео опиниться в мережі, таки згадав бодай одне українське слово — "Добре, добре".
Нагадаємо, раніше ми писали, що відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.
Додамо, проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.