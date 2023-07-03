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"Киев — русскоговорящий город": в столице разгорелся очередной языковой скандал

3 июля 2023 12:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Киев — русскоговорящий город": в столице разгорелся очередной языковой скандал
В Киеве снова языковой скандал. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице снова языковой скандал. Охранник киевского магазина "Конфискат" отказался говорить с посетителями на украинском языке.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Мужчина на видео отказался общаться на украинском языке, а также назвал Киев "русскоязычным городом".

Мужчина не хотел "сдавать позиций", но как только услышал, что это видео окажется в сети, вспомнил хотя бы одно украинское слово — "Добре, добре".

 

Напомним, ранее мы писали, что посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли тех, кому это не нравится.

Добавим, проректор киевского вуза выгнал студентку за украинский язык . Это произошло в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ). По словам эксстудентки вуза, проректор заведения отказался общаться на украинском языке.

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