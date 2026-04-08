Києву потрібно до 30 років для будівництва нової системи теплопостачання

Ремонт тепломережі у Києві. Ілюстративне фото: КМДА

Повна реконструкція системи теплопостачання Києва потребує колосальних ресурсів і часу — близько 20–30 років. Однак наразі для цього бракує спеціального обладнання та вузькопрофільних фахівців. Зараз місто не має інфраструктури, здатної замінити нинішню централізовану мережу, тож будь-які спроби швидкої модернізації залишаються малореалістичними.

Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Експерт про будівництво нової системи теплопостачання у Києві

Юрій Корольчук зазначив, що приблизно 20-30 років знадобиться, щоб побудувати нову систему теплопостачання у Києві.



Він пояснив, чому сучасні плани щодо заміни централізованого опалення виглядають малореалістичними. Також експерт наголосив, що питання не стосується окремих котелень, а великої системи ТЕЦ, яка забезпечує тепло для всього мегаполіса:

"Ця дискусія про те, що давайте замінювати централізоване опалення… вона безперспективна. Це окрема історія побудови ТЕЦ для забезпечення теплом великого міста, Києва. На це потрібно приблизно 20–30 років, щоб повністю, нормально зробити, правильно підключати…".

За його словами, децентралізовані системи, які нині пропонують як альтернативу, насправді не є повноцінним рішенням.

"Це просто більш мінімалістична система опалення, яка не замінює централізовану ТЕЦ і не забезпечує стабільність для великого міста", — підкреслив Корольчук.

На його думку, будь-які значні зміни в системі потребують часу, фінансування та підготовки кадрів, яких наразі в Україні бракує. Таким чином, швидке модернізоване опалення для Києва залишається перспективою лише на десятки років уперед.

Новини.LIVE інформували, що після завершення опалювального сезону в "Київтеплоенерго" на рахунках залишилося понад 11 мільярдів гривень, а ще 1,9 мільярда не використали минулого року. Попри це, підприємство заявляє про потребу у додатковому фінансуванні. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко наголосив, що перед новими запитами комунальне підприємство має звітувати про раніше витрачені кошти та пояснити, на що планує використовувати наявні ресурси.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Києві 22 березня стався витік тепломережі на мосту Патона. Тоді було тимчасово призупинено опалення у деяких житлових будинках. Без тепла на той час залишилися будинки на Русанівці та Березняках.