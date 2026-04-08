Киеву нужно до 30 лет для строительства новой системы теплоснабжения
Полная реконструкция системы теплоснабжения Киева требует колоссальных ресурсов и времени — около 20-30 лет. Однако сейчас для этого не хватает специального оборудования и узкопрофильных специалистов. Сейчас город не имеет инфраструктуры, способной заменить нынешнюю централизованную сеть, поэтому любые попытки быстрой модернизации остаются малореалистичными.
Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.
Эксперт о строительстве новой системы теплоснабжения в Киеве
Юрий Корольчук отметил, что примерно 20-30 лет понадобится, чтобы построить новую систему теплоснабжения в Киеве.
Он объяснил, почему современные планы по замене централизованного отопления выглядят малореалистичными. Также эксперт отметил, что вопрос не касается отдельных котельных, а большой системы ТЭЦ, которая обеспечивает тепло для всего мегаполиса:
"Эта дискуссия о том, что давайте заменять централизованное отопление... она бесперспективна. Это отдельная история построения ТЭЦ для обеспечения теплом большого города, Киева. На это нужно примерно 20-30 лет, чтобы полностью, нормально сделать, правильно подключать...".
По его словам, децентрализованные системы, которые сейчас предлагают как альтернативу, на самом деле не являются полноценным решением.
"Это просто более минималистичная система отопления, которая не заменяет централизованную ТЭЦ и не обеспечивает стабильность для большого города", — подчеркнул Корольчук.
По его мнению, любые значительные изменения в системе требуют времени, финансирования и подготовки кадров, которых сейчас в Украине не хватает. Таким образом, быстрое модернизированное отопление для Киева остается перспективой лишь на десятки лет вперед.
Новини.LIVE информировали, что после завершения отопительного сезона в "Киевтеплоэнерго" на счетах осталось более 11 миллиардов гривен, а еще 1,9 миллиарда не использовали в прошлом году. Несмотря на это, предприятие заявляет о необходимости в дополнительном финансировании. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что перед новыми запросами коммунальное предприятие должно отчитываться о ранее потраченных средствах и объяснить, на что планирует использовать имеющиеся ресурсы.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Киеве 22 марта произошла утечка теплосети на мосту Патона. Тогда было временно приостановлено отопление в некоторых жилых домах. Без тепла в то время остались дома на Русановке и Березняках.
Читайте Новини.LIVE!