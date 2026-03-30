Головна Київ "Київтеплоенерго" має мільярди, але вимагає додаткових коштів

"Київтеплоенерго" має мільярди, але вимагає додаткових коштів

Дата публікації: 30 березня 2026 00:11
Працівники "Київтеплоенерго". Фото ілюстративне: teplo.org.ua

Після опалювального сезону в "Київтеплоенерго" залишилося більш ніж 11 мільярдів гривень. Ще 1,9 мільярда гривень не встигли витратити впродовж усього минулого року. Попри наявність такої суми, підприємство стверджує, що потребує додаткового фінансування.

Про це в ефірі "Київського часу" 25 березня розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, передає Новини.LIVE.

Навіщо "Київтеплоенерго" додаткове фінансування 

"Нам намагаються навішати на вуха історію про те, що треба терміново вплинути на статутний капітал "Київтеплоенерго" на 2,7 мільярда гривень, щоб підприємство було впевнено у проходженні цього року, щоб вони могли відновлювати критичну інфраструктуру", — зазначив представник міської ради.

На його думку, перш ніж робити такі запити, комунальне підприємство має надати звіт щодо витрачених коштів та ефективності цих витрат, а також пояснити, на які потреби спрямує кошти, які вже є на рахунках.

"Вони ("Київтеплоенерго", — Ред.) кажуть: "Заплатимо борг 600 мільйонів "Нафтогазу" за використаний газ, 400 мільйонів виплатимо "Київводоканалу" за використану воду. Тут виникає питання: "Київводоканал" поверне місту 700 мільйонів гривень боргу, які в нього є перед містом, чи не поверне?" — заявив Вітренко.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на КМВА повідомляв, що в головному офісі "Київтеплоенерго" пройшли обшуки. Перевірки 12–13 лютого провели працівники СБУ. У КМВА заявили, що робота підприємства під загрозою.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову бюджетної комісії Андрія Вітренка писав, що "Київтеплоенерго" не отримає два мільярди гривень. Перш ніж просити додаткові кошти, комунальне підприємство має надати звіти. Водночас комісія виділила 20 мільярдів гривень компаніям, які ліквідовують наслідки обстрілів.

теплопостачання Київтеплоенерго фінансування
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
