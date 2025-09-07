Відео
Головна Київ Києву загрожує балістика — ще одна тривога у столиці

Києву загрожує балістика — ще одна тривога у столиці

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 05:59
Ворог атакує Київ балістикою й у місті чутні звуки ППО
Система ППО Патріот. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України вчергове за ніч оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістичної атаки.

Про це повідомляють у КМДА та у Повітряних силах ЗС України.  

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Києву загрожує балістика — ще одна тривога у столиці - фото 1
Повідомлення від КМДА. Фото: Скриншот

Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів. Ум свою чергу військові попереджають про небезпеку саме балістичної атаки, причому по всій території нашої держави.

Києву загрожує балістика — ще одна тривога у столиці - фото 2
Повідомляння від військових. Фото: Скриншот

Ситуація з тривогами на цей момент

Києву загрожує балістика — ще одна тривога у столиці - фото 3
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 06:25 згідно з інформацією моніторингового порталу Ukrainealarm, вся територія України знаходиться у небезпеці. Це пов'язано із застосуванням балістики. У Дніпропетровській області та на Харківщини крім цього є небезпека артобстрілів. 

На 06:29 у Києві скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували столицю величезною кількістю дронів-камікадзе. В результаті загинуло двоє людей, серед них маленька дитина, є багато постраждалих, зафіксовані руйнування та пожежі.

Також сьогодні ворог атакував багато міст України. Вибухи були у ЗапоріжжіОдесіДніпрі та Харкові.

Київ ППО війна в Україні атака балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
