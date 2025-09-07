Ворог атакує Київ балістикою й у місті чутні звуки ППО

Києву загрожує балістика — ще одна тривога у столиці
У столиці України вчергове за ніч оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістичної атаки.
Про це повідомляють у КМДА та у Повітряних силах ЗС України.
Що відомо на цей момент
Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів. Ум свою чергу військові попереджають про небезпеку саме балістичної атаки, причому по всій території нашої держави.
Ситуація з тривогами на цей момент
На 06:25 згідно з інформацією моніторингового порталу Ukrainealarm, вся територія України знаходиться у небезпеці. Це пов'язано із застосуванням балістики. У Дніпропетровській області та на Харківщини крім цього є небезпека артобстрілів.
На 06:29 у Києві скасовано повітряну тривогу.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували столицю величезною кількістю дронів-камікадзе. В результаті загинуло двоє людей, серед них маленька дитина, є багато постраждалих, зафіксовані руйнування та пожежі.
Також сьогодні ворог атакував багато міст України. Вибухи були у Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та Харкові.
