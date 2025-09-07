Видео
Киеву угрожает баллистика — еще одна тревога в столице

Киеву угрожает баллистика — еще одна тревога в столице

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 05:59
Враг атакует Киев баллистикой и в городе слышны звуки ПВО
Система ПВО Патриот. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины в очередной раз за ночь объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистической атаки.

Об этом сообщают в КГГА и в Воздушных силах ВС Украины.

Читайте также:

Что известно на данный момент

Киеву угрожает баллистика — еще одна тревога в столице - фото 1
Сообщение от КГГА. Фото: Скриншот

Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия. В свою очередь военные предупреждают об опасности именно баллистической атаки, причем по всей территории нашего государства.

Киеву угрожает баллистика — еще одна тревога в столице - фото 2
Сообщение от военных. Фото: Скриншот

Ситуация с тревогами на данный момент

Киеву угрожает баллистика — еще одна тревога в столице - фото 3
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На 06:25 согласно информации мониторингового портала Ukrainealarm, вся территория Украины находится в опасности. Это связано с применением баллистики. В Днепропетровской области и на Харьковщине кроме этого есть опасность артобстрелов.

На 06:29 в Киеве отменена воздушная тревога.

Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали столицу огромным количеством дронов-камикадзе. В результате погибли два человека, среди них маленький ребенок, есть много пострадавших, зафиксированы разрушения и пожары.

Также сегодня враг атаковал многие города Украины. Взрывы были в Запорожье, Одессе, Днепре и Харькове.

Киев ПВО война в Украине атака балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
