Враг атакует Киев баллистикой и в городе слышны звуки ПВО

Киеву угрожает баллистика — еще одна тревога в столице
В столице Украины в очередной раз за ночь объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистической атаки.
Об этом сообщают в КГГА и в Воздушных силах ВС Украины.
Что известно на данный момент
Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия. В свою очередь военные предупреждают об опасности именно баллистической атаки, причем по всей территории нашего государства.
Ситуация с тревогами на данный момент
На 06:25 согласно информации мониторингового портала Ukrainealarm, вся территория Украины находится в опасности. Это связано с применением баллистики. В Днепропетровской области и на Харьковщине кроме этого есть опасность артобстрелов.
На 06:29 в Киеве отменена воздушная тревога.
Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали столицу огромным количеством дронов-камикадзе. В результате погибли два человека, среди них маленький ребенок, есть много пострадавших, зафиксированы разрушения и пожары.
Также сегодня враг атаковал многие города Украины. Взрывы были в Запорожье, Одессе, Днепре и Харькове.
