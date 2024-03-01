Києву загрожує повінь — в КМВА показали кадри затоплення столиці

Початок підтоплення в Києві. Фото: скриншот

Києву з початком весни може загрожувати підтоплення територій міста. З берегів внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.

Кадри підвищення рівня води показали у КМВА, в п'ятницю, 1 березня.

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На опублікованих кадрах видно, що рівень води поступово підіймається. Деякі місцевості вже починають перетворюватися на болота. При цьому, головна річка України вже починає підійматися вище вказаної мітки.

Початок виходу з берегів Дніпра. Джерело: скриншот

А дехто з киян навіть вирішив скористатися моментом збільшення рівня води і вирішив влаштувати риболовлю.

Рибалка біля підтопленої території. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше попередження про повінь зареєстрували у Львівській області через підвищення рівня води у Західному Бузі та Стирі.

Також через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель, внаслідок чого рятувальникам ДСНС довелося використовувати відкачувальні насоси.