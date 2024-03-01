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Києву загрожує повінь — в КМВА показали кадри затоплення столиці

1 березня 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Києву загрожує повінь — в КМВА показали кадри затоплення столиці
Початок підтоплення в Києві. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Києву з початком весни може загрожувати підтоплення територій міста. З берегів внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.

Кадри підвищення рівня води показали у КМВА, в п'ятницю, 1 березня. 

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В КМВА показали кадри підтоплення Києва

На опублікованих кадрах видно, що рівень води поступово підіймається. Деякі місцевості вже починають перетворюватися на болота. При цьому, головна річка України вже починає підійматися вище вказаної мітки.

Києву загрожує повінь — в КМВА показали кадри затоплення столиці
Початок виходу з берегів Дніпра. Джерело: скриншот

А дехто з киян навіть вирішив скористатися моментом збільшення рівня води і вирішив влаштувати риболовлю.

Києву загрожує повінь — в КМВА показали кадри затоплення столиці
Рибалка біля підтопленої території. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше попередження про повінь зареєстрували у Львівській області через підвищення рівня води у Західному Бузі та Стирі. 

Також через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель, внаслідок чого рятувальникам ДСНС довелося використовувати відкачувальні насоси. 

Київ
Україна
повінь
вода
ріка Дніпро

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