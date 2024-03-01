У Києві підвищився рівень води у Дніпрі — чи існує загроза підтоплень

Підвищений рівень води у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv

У Києві в річці Дніпро станом на 1 березня спостерігається підвищення рівня води, приблизно на 6 см за добу. Наразі аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Підвищення рівня води у Дніпрі в Києві

У КМВА розповіли, що внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро, в межах міста Києва спостерігається підвищення рівня води, приблизно на шість см за добу, з початковим затопленням заплави.

"Станом на 08:00, рівень води у Дніпрі в Києві біля моста "Метро" становить 567 см над "0" поста (92,67 м за Балтійською системою висот). Температура води — 2,4 °C. Вода прибуває. За останні вісім днів рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 см", — пояснили в адміністрації.

Водночас там наголосили, що наразі небезпеки немає. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, а рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення, але моніторинг цьогорічного водопілля все ж триває.

Скриншот допису КМВА в Telegram

Нагадаємо, в Укргідрометцентр попереджали, що 1 березня у Києві очікується підняття рівня води через потепління в регіоні.

Додамо, народний синоптик Наталка Діденко зробила прогноз погоди в Україні в перший день весни. За її словами, подекуди температура повітря сягне поділки +19 °.