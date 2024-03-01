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У Києві підвищився рівень води у Дніпрі — чи існує загроза підтоплень

1 березня 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві підвищився рівень води у Дніпрі — чи існує загроза підтоплень
Підвищений рівень води у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві в річці Дніпро станом на 1 березня спостерігається підвищення рівня води, приблизно на 6 см за добу. Наразі аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) у п'ятницю, 1 березня.  

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Підвищення рівня води у Дніпрі в Києві

У КМВА розповіли, що внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро, в межах міста Києва спостерігається підвищення рівня води, приблизно на шість см за добу, з початковим затопленням заплави. 

"Станом на 08:00, рівень води у Дніпрі в Києві біля моста "Метро" становить 567 см над "0" поста (92,67 м за Балтійською системою висот). Температура води — 2,4 °C. Вода прибуває. За останні вісім днів рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 см", — пояснили в адміністрації. 

Водночас там наголосили, що наразі небезпеки немає. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, а рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення, але моніторинг цьогорічного водопілля все ж триває. 

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Скриншот допису КМВА в Telegram 

Нагадаємо, в Укргідрометцентр попереджали, що 1 березня у Києві очікується підняття рівня води через потепління в регіоні. 

Додамо, народний синоптик Наталка Діденко зробила прогноз погоди в Україні в перший день весни. За її словами, подекуди температура повітря сягне поділки +19 °. 

Київ
Укргідрометцентр
річки
вода
опади
ріка Дніпро

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