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Киеву грозит наводнение — в КМВА показали кадры затопления столицы

1 марта 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Киеву грозит наводнение — в КМВА показали кадры затопления столицы
Начало подтопления в Киеве. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киеву с началом весны может грозить подтопление территорий города. Из берегов в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Кадры повышения уровня воды показали в КМВА , в пятницу, 1 марта.

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В КМВА показали кадры подтопления Киева

На опубликованных кадрах видно, что уровень воды поднимается постепенно. Некоторые местности уже начинают превращаться в болота. При этом главная река Украины уже начинает подниматься выше указанной метки.

Киеву грозит наводнение – в КМВА показали кадры затопления столицы
Начало выхода из берегов Днепра. Источник: скриншот

А некоторые из киевлян даже решили воспользоваться моментом увеличения уровня воды, и решили устроить рыбалку.

Киеву грозит наводнение – в КМВА показали кадры затопления столицы
Рыбалка возле подтопленной территории. Источник: скриншот

Напомним, ранее предупреждение о наводнении было зарегистрировано во Львовской области из-за повышения уровня воды в Западном Буге и Стыре.

Также из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель, в результате чего спасателям ГСЧС пришлось использовать откачивающие насосы.

Киев
Украина
наводнение
вода
река Днепр

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