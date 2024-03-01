Киеву грозит наводнение — в КМВА показали кадры затопления столицы

Начало подтопления в Киеве. Фото: скриншот

Киеву с началом весны может грозить подтопление территорий города. Из берегов в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Кадры повышения уровня воды показали в КМВА , в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

В КМВА показали кадры подтопления Киева

На опубликованных кадрах видно, что уровень воды поднимается постепенно. Некоторые местности уже начинают превращаться в болота. При этом главная река Украины уже начинает подниматься выше указанной метки.

Начало выхода из берегов Днепра. Источник: скриншот

А некоторые из киевлян даже решили воспользоваться моментом увеличения уровня воды, и решили устроить рыбалку.

Рыбалка возле подтопленной территории. Источник: скриншот

Напомним, ранее предупреждение о наводнении было зарегистрировано во Львовской области из-за повышения уровня воды в Западном Буге и Стыре.

Также из-за сильных дождей в Закарпатье было затоплено пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель, в результате чего спасателям ГСЧС пришлось использовать откачивающие насосы.