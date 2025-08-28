Атака на Київ 28 серпня - скільки постраждалих

Кількість постраждалих в Києві значно збільшилась — що відомо
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ значно зросла. Станом на 8:30 вже відомо про 45 поранених.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Розгорнуто штаби для допомоги постраждалим
Для допомоги постраждалим розгорнуто штаби в районах, які зазнали пошкоджень.
У Дарницькому районі штаб знаходиться вул. Бориспільська, 3/3 та на Харківському шосе, 56.
У Голосіївському районі – на вул. Жилянській, 79 (школа №165), тел: (095) 227-64-65 та на вул. Максимовича, 28В (Європейський колегіум), тел: (093) 610-50-97.
У штабах ви зможете:
- зафіксувати подію;
- подати заяву;
- отримати первинну консультацію та необхідну допомогу;
- дізнатися про подальші кроки для отримання допомог.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня ворог завдав комбінованих ударів по столиці, з різних напрямків.
Після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулиця.
