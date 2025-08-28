Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кількість постраждалих в Києві значно збільшилась — що відомо

Кількість постраждалих в Києві значно збільшилась — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:41
Атака на Київ 28 серпня - скільки постраждалих
Термінова новина

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ значно зросла. Станом на 8:30 вже відомо про 45 поранених.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама
Читайте також:
допис КМВА
Допис КМВА. Фото: скриншот

Розгорнуто штаби для допомоги постраждалим

Для допомоги постраждалим розгорнуто штаби в районах, які зазнали пошкоджень.

У Дарницькому районі штаб знаходиться вул. Бориспільська, 3/3 та на Харківському шосе, 56.

У Голосіївському районі – на вул. Жилянській, 79 (школа №165), тел: (095) 227-64-65 та на вул. Максимовича, 28В (Європейський колегіум), тел: (093) 610-50-97.

У штабах ви зможете: 

  • зафіксувати подію;
  • подати заяву;
  • отримати первинну консультацію та необхідну допомогу;
  • дізнатися про подальші кроки для отримання допомог.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня ворог завдав комбінованих ударів по столиці, з різних напрямків.

Після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулиця. 

Київ окупанти допомога війна в Україні постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації