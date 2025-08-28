Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві після атаки РФ перекрито рух на кількох вулицях

У Києві після атаки РФ перекрито рух на кількох вулицях

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:24
Атака на Київ 28 серпня - де перекрито рух
Поліцейські забезпечують порядок на дорозі. Фото: Патрульна поліція

Після нічної атаки російських окупантів у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулиця. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Реклама
Читайте також:
рух обмежено 28 серпня
Допис Олексія Білошицького. Фото: скриншот

Де обмежено рух транспорту

Рух транспорту перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича). 
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня ворог завдав комбінованих ударів по столиці, з різних напрямків.

Станом на 8:15 відомо про 38 постраждалих та восьмеро загиблих.

Київ транспорт авто війна в Україні атака
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації