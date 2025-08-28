Атака на Київ 28 серпня - де перекрито рух

У Києві після атаки РФ перекрито рух на кількох вулицях
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:24
Поліцейські забезпечують порядок на дорозі. Фото: Патрульна поліція
Після нічної атаки російських окупантів у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулиця. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Де обмежено рух транспорту
Рух транспорту перекритий:
- Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
- вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).
Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня ворог завдав комбінованих ударів по столиці, з різних напрямків.
Станом на 8:15 відомо про 38 постраждалих та восьмеро загиблих.
