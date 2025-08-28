Атака на Київ 28 серпня - де перекрито рух

Поліцейські забезпечують порядок на дорозі. Фото: Патрульна поліція

Після нічної атаки російських окупантів у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулиця. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де обмежено рух транспорту

Рух транспорту перекритий:

Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).

вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня ворог завдав комбінованих ударів по столиці, з різних напрямків.

Станом на 8:15 відомо про 38 постраждалих та восьмеро загиблих.