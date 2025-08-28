Атака на Киев 28 августа - сколько пострадавших - сколько пострадавших

Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев значительно возросло. По состоянию на 8:30 уже известно о 45 раненых.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Развернуты штабы для помощи пострадавшим

Для помощи пострадавшим развернуты штабы в районах, которые получили повреждения.

В Дарницком районе штаб находится на ул. Бориспольская, 3/3 и на Харьковском шоссе, 56.

В Голосеевском районе — на ул. Жилянской, 79 (школа №165), тел: (095) 227-64-65 и на ул. Максимовича, 28В (Европейский коллегиум), тел: (093) 610-50-97.

В штабах вы сможете:

зафиксировать событие;

подать заявление;

получить первичную консультацию и необходимую помощь;

узнать о дальнейших шагах для получения помощи.

Напомним, в ночь на 28 августа враг нанес комбинированные удары по столице, с разных направлений.

После атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.