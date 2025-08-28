Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Количество пострадавших в Киеве значительно увеличилось

Количество пострадавших в Киеве значительно увеличилось

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 08:41
Атака на Киев 28 августа - сколько пострадавших - сколько пострадавших
Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев значительно возросло. По состоянию на 8:30 уже известно о 45 раненых.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама
Читайте также:
допис КМВА
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Развернуты штабы для помощи пострадавшим

Для помощи пострадавшим развернуты штабы в районах, которые получили повреждения.

В Дарницком районе штаб находится на ул. Бориспольская, 3/3 и на Харьковском шоссе, 56.

В Голосеевском районе — на ул. Жилянской, 79 (школа №165), тел: (095) 227-64-65 и на ул. Максимовича, 28В (Европейский коллегиум), тел: (093) 610-50-97.

В штабах вы сможете:

  • зафиксировать событие;
  • подать заявление;
  • получить первичную консультацию и необходимую помощь;
  • узнать о дальнейших шагах для получения помощи.

Напомним, в ночь на 28 августа враг нанес комбинированные удары по столице, с разных направлений.

После атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.

Киев оккупанты помощь война в Украине пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации