Атака на Киев 28 августа - сколько пострадавших - сколько пострадавших

Количество пострадавших в Киеве значительно увеличилось
Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев значительно возросло. По состоянию на 8:30 уже известно о 45 раненых.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Развернуты штабы для помощи пострадавшим
Для помощи пострадавшим развернуты штабы в районах, которые получили повреждения.
В Дарницком районе штаб находится на ул. Бориспольская, 3/3 и на Харьковском шоссе, 56.
В Голосеевском районе — на ул. Жилянской, 79 (школа №165), тел: (095) 227-64-65 и на ул. Максимовича, 28В (Европейский коллегиум), тел: (093) 610-50-97.
В штабах вы сможете:
- зафиксировать событие;
- подать заявление;
- получить первичную консультацию и необходимую помощь;
- узнать о дальнейших шагах для получения помощи.
Напомним, в ночь на 28 августа враг нанес комбинированные удары по столице, с разных направлений.
После атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.
