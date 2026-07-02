У Києві вже 20 жертв після російської атаки

Кількість загиблих у Києві через атаку РФ зросла до 20 осіб
Кількість жертв російської масованої атаки на Київ продовжує зростати. За останніми офіційними даними, станом на цей час підтверджено загибель 20 людей.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.
Що наразі відбувається на місцях ударів
У столиці безперервно тривають аварійно-рятувальні роботи. Співробітники ДСНС разом із комунальними службами розбирають завали зруйнованих будівель, оскільки під ними можуть залишатися люди.
Паралельно медики та психологи надають допомогу постраждалим і їхнім родинам.
Рятувальники зазначають, що пошукова операція триває у цілодобовому режимі. Через це кількість загиблих і травмованих може змінюватися в міру розбору завалів та уточнення інформації.
Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки, адже загроза нових російських атак залишається високою.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні дрони. Внаслідок ударів найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де рятувальники досі розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками.
Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок удару загинули десятки людей, сотні будівель зазнали пошкоджень. 3 липня у столиці оголосили Днем жалоби за жертвами російського обстрілу.