У Києві вже 20 жертв після російської атаки

Наслідки атаки на столицю. Фото: Новини.LIVE

Кількість жертв російської масованої атаки на Київ продовжує зростати. За останніми офіційними даними, станом на цей час підтверджено загибель 20 людей.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Що наразі відбувається на місцях ударів

У столиці безперервно тривають аварійно-рятувальні роботи. Співробітники ДСНС разом із комунальними службами розбирають завали зруйнованих будівель, оскільки під ними можуть залишатися люди.

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Паралельно медики та психологи надають допомогу постраждалим і їхнім родинам.

Кількість загиблих у Києві зростає. Фото: скриншот

Рятувальники зазначають, що пошукова операція триває у цілодобовому режимі. Через це кількість загиблих і травмованих може змінюватися в міру розбору завалів та уточнення інформації.

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Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки, адже загроза нових російських атак залишається високою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні дрони. Внаслідок ударів найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де рятувальники досі розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок удару загинули десятки людей, сотні будівель зазнали пошкоджень. 3 липня у столиці оголосили Днем жалоби за жертвами російського обстрілу.