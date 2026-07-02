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Головна Київ Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 18 людей

Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 18 людей

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Дата публікації: 2 липня 2026 13:19
У Києві зросла кількість загиблих до 18 осіб внаслідок атаки РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 2 липня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує стрімко зростати. Вже відомо про 18 жертв у столиці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Наслідки атаки на Київ 2 липня
Надзвичайники ліквідовують пожежі після російського обстрілу. Фото: ДСНС Києва

Удар по Києву 2 липня: кількість загибли зросла до 18 осіб

За даними ДСНС, внаслідо ворожого обстрілу столиці кількість загиблих зрсла до 18 людей.

Водночас серед поранених 85 людей, серед них — дві дитини.

"Уже 18 людей загинули під час масованої російської атаки у Києві. Постраждалих – 85 осіб, з них 2 дитини", — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Зауважимо, що внаслідок ворожого обстрілу столиці у ніч проти 2 липня виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах Києва

Дарницький район: часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами — руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.

Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

Святошинський район: пошкоджені 2 приватних житлових будинки.

Деснянський район: пошкоджена житлова 9-поверхівка.

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Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня в центрі столиці пошкоджено покрівлю готелю CityHotel Residence. Через ворожий удар на спільному даху готелю та житлового будинку виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. CityHotel Residence розташований в історичній будівлі на бульварі Тараса Шевченка.

Новини.LIVE також писали, що 

Новина доповнюється...

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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