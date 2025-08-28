Удар по Києву 28 серпня - залучено авіацію ДСНС

До ліквідації наслідків атаки у Києві залучено авіацію
До гасіння пожеж у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки РФ залучили авіацію. На одній із локацій багато людей досі вважаються зниклими.
Про це заявила керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 серпня.
Ліквідація наслідків атаки
Також ДСНС залучили понад 500 рятувальників і понад 100 одиниць техніки по всьому місту. Рятувальні роботи тривають у чотирьох районах, два з яких досі охоплені пожежами. На місцях працює авіація, інженерна та роботизована техніка, кінологи та психологи.
Усього по Києву зафіксовано 23 точки ураження, наслідки на більшості з них вже ліквідували, проте на деяких локаціях ще триває розбір завалів.
Крім того зазначається, що щонайменше 10 осіб не виходять на зв’язок.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного удару постраждав ТЦ в Києві, а також популярний ЖК.
Також ми писали, що після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях.
