Головна Київ До ліквідації наслідків атаки у Києві залучено авіацію

До ліквідації наслідків атаки у Києві залучено авіацію

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:21
Удар по Києву 28 серпня - залучено авіацію ДСНС
Авіація ДСНС. Фото ілюстративне: Суспільне

До гасіння пожеж у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки РФ залучили авіацію. На одній із локацій багато людей досі вважаються зниклими.

Про це заявила керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 серпня.

Читайте також:

Ліквідація наслідків атаки

Також ДСНС залучили понад 500 рятувальників і понад 100 одиниць техніки по всьому місту. Рятувальні роботи тривають у чотирьох районах, два з яких досі охоплені пожежами. На місцях працює авіація, інженерна та роботизована техніка, кінологи та психологи.

Усього по Києву зафіксовано 23 точки ураження, наслідки на більшості з них вже ліквідували, проте на деяких локаціях ще триває розбір завалів.

Крім того зазначається, що щонайменше 10 осіб не виходять на зв’язок.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного удару постраждав ТЦ в Києві, а також популярний ЖК.

Також ми писали, що після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
