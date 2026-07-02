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Головна Київ У Києві через атаку РФ загинула людина, ще понад десяток поранені

У Києві через атаку РФ загинула людина, ще понад десяток поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 04:10
Обстріл Києва 2 липня - загинула людина, ще 10 постраждали
Термінова новина

Київ в ніч проти 2 липня вчергове переживає комбінований удар. Внаслідок ворожого обстрілу місті загинула людина, а також відомо про багато поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Що відомо про жертв у Києві 2 липня

Зауважимо, що ворог цієї ночі атакує Київ дронами, балістикою та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу є багато пошкоджень і не обійшлося без постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наразі через атаку РФ постраждали понад десяток людей.

"Уже 11 поранених в Києві. Всі вони перебувають в стаціонарах київських лікарень", — йдеться у повідомленні.

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Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що одна людина загинула.

Новина доповнюється...

Київ обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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