Удар по Києву 23 червня — кількість загиблих зросла

Кількість загиблих у Києві зростає — нові деталі від Кличка
Кількість загиблих у Києві після атаки росіян 23 червня у Шевченківському районі зросла до шести. Пошуково-рятувальна операція триває.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Удар по Києві 23 червня
"Уже відомо про шістьох загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває", — йдеться у повідомленні Кличка.
Крім того, міський голова столиці розповів, що для допомоги постраждалим мешканцям відкрили штаби у Шевченківському районі:
- бібліотека №122 для дітей за адресою: вул. Парково-Сирецька, 11А (контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01);
- школа №97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови, за адресою: вул. Олени Теліги, 5 (контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97).
Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами. Серед поранених є двоє дітей та вагітна жінка.
Також внаслідок атаки на столицю була пошкоджена інфраструктура станції "Святошин". Наразі в місті тимчасово припинено роботу одного з виходів метро.
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