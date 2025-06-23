Удар по Києву 23 червня — кількість загиблих зросла

Наслідки удару по Києву 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кількість загиблих у Києві після атаки росіян 23 червня у Шевченківському районі зросла до шести. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Удар по Києві 23 червня

"Уже відомо про шістьох загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває", — йдеться у повідомленні Кличка.

Скриншот допису Віталія Кличка

Крім того, міський голова столиці розповів, що для допомоги постраждалим мешканцям відкрили штаби у Шевченківському районі:

бібліотека №122 для дітей за адресою: вул. Парково-Сирецька, 11А (контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01);

школа №97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови, за адресою: вул. Олени Теліги, 5 (контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97).

Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами. Серед поранених є двоє дітей та вагітна жінка.

Також внаслідок атаки на столицю була пошкоджена інфраструктура станції "Святошин". Наразі в місті тимчасово припинено роботу одного з виходів метро.