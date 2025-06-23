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Головна Київ Кількість загиблих у Києві зростає — нові деталі від Кличка

Кількість загиблих у Києві зростає — нові деталі від Кличка

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Дата публікації: 23 червня 2025 08:35
Удар по Києву 23 червня — кількість загиблих зросла
Наслідки удару по Києву 23 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Удар по Києві 23 червня

Кількість загиблих у Києві після атаки росіян 23 червня у Шевченківському районі зросла до шести. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram. 

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Удар по Києві 23 червня

"Уже відомо про шістьох загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває", — йдеться у повідомленні Кличка.

Удар по Києву 23 червня
Скриншот допису Віталія Кличка

Крім того, міський голова столиці розповів, що для допомоги постраждалим мешканцям відкрили штаби у Шевченківському районі:

  • бібліотека №122 для дітей за адресою: вул. Парково-Сирецька, 11А (контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01);
  • школа №97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови, за адресою: вул. Олени Теліги, 5 (контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97).

Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами. Серед поранених є двоє дітей та вагітна жінка.

Також внаслідок атаки на столицю була пошкоджена інфраструктура станції "Святошин". Наразі в місті тимчасово припинено роботу одного з виходів метро.

Віталій Кличко Київ обстріли війна в Україні загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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