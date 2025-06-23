Удар по Киеву 23 июня — количество погибших возросло

Последствия удара по Киеву 23 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Количество погибших в Киеве после атаки россиян 23 июня в Шевченковском районе возросло до шести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Уже известно о шести погибших в Шевченковском районе. Поисково-спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении Кличко.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Кроме того, городской голова столицы рассказал, что для помощи пострадавшим жителям открыли штабы в Шевченковском районе:

библиотека №122 для детей по адресу: ул. Парково-Сырецкая, 11А (контактное лицо: Урванцева Елена Романовна, тел. +380 (63) 378 13 01);

школа №97 имени Елены Телиги с углубленным изучением английского языка, по адресу: ул. Елены Телиги, 5 (контактное лицо: Ирина Владимировна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97).

Напомним, этой ночью оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами. Среди раненых есть двое детей и беременная женщина.

Также в результате атаки на столицу была повреждена инфраструктура станции "Святошин". Сейчас в городе временно прекращена работа одного из выходов метро.