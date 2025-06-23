Удар по Киеву 23 июня — количество погибших возросло

Количество погибших в Киеве растет — новые детали от Кличко
Количество погибших в Киеве после атаки россиян 23 июня в Шевченковском районе возросло до шести. Поисково-спасательная операция продолжается.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Удар по Киеву 23 июня
"Уже известно о шести погибших в Шевченковском районе. Поисково-спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении Кличко.
Кроме того, городской голова столицы рассказал, что для помощи пострадавшим жителям открыли штабы в Шевченковском районе:
- библиотека №122 для детей по адресу: ул. Парково-Сырецкая, 11А (контактное лицо: Урванцева Елена Романовна, тел. +380 (63) 378 13 01);
- школа №97 имени Елены Телиги с углубленным изучением английского языка, по адресу: ул. Елены Телиги, 5 (контактное лицо: Ирина Владимировна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97).
Напомним, этой ночью оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами. Среди раненых есть двое детей и беременная женщина.
Также в результате атаки на столицу была повреждена инфраструктура станции "Святошин". Сейчас в городе временно прекращена работа одного из выходов метро.
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