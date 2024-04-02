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Кінологічний центр МВС України святкує ювілей

2 квітня 2024 19:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кінологічний центр МВС України святкує ювілей
Працівниця Кінологічного центру МВС поруч зі службовою собакою. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сьогодні, 2 квітня в Україні святкують професійне свято кінологів, а також 30-ліття Кінологічного центру МВС України. Журналісти відвідали кінологів поліції столиці, щоб дізнатись про підготовку майбутніх службових собак та їхніх господарів, а також про зміни в роботі центру з часу початку війни.

Про це повідомило видання "ТиКиїв".

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Службові собаки, відомі як К-9, були частиною української поліції ще до оголошення незалежності країни. Перше відділення службового собаківництва було створено в Києві 26 травня 1954 року за наказом МВС СРСР, з початковим штатом у 10 собак. У 1982 році розплідник був реорганізований в Об’єднаний розплідник службових собак, налічуючи 210 собак і 40 співробітників. Сьогодні цей центр підпорядковується Головному управлінню Національної поліції Києва і має у своєму складі 70 фахівців.

Тренування службової собаки. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов ​
Тренування службової собаки. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов  ​

Наразі триває реконструкція нового кінологічного центру, який буде обладнаний згідно з міжнародними стандартами. Він включатиме нову двоповерхову будівлю, вольєри, простору територію, а також пологові приміщення для цуценят. Все буде забезпечено утепленням та захистом. Для персоналу передбачена окрема кімната для відпочинку, кухня, а також планується створення двох кімнат для колег з інших регіонів.

Службова собака. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов ​
Службова собака. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов  ​

За словами начальником Кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Києві Миколи Куцука, будуть також зведені актова та спортивна зали, а також окремі роздягальні та сучасні душові для чоловіків та жінок.

"Прийшов, потренував собаку, прийняв душ, переодягнувся в цивільне й пішов додому — все цивілізовано. На жаль, війна внесла свої корективи: зменшилося фінансування — у пріоритеті Збройні сили України, тому наш переїзд трохи затягнеться", — розповів полковник Куцук.

Відомі собаки Кінологічного центру МВС

У кінологічному центрі налічується 50 службових собак, готових виконувати різноманітні завдання. Наприклад, німецька вівчарка Зевс спеціалізується на виявленні вибухонебезпечних предметів і відома своєю роботою в Херсоні та Києві.

Вівчарка Зевс. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов
Вівчарка Зевс. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Бельгійська вівчарка малінуа Чейз, який служить у поліції понад 2,5 роки, спеціалізується на пошуку наркотиків і одного разу знайшов понад 1,5 кг заборонених речовин.

Вівчарка Чейз. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов
Вівчарка Чейз. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Вівчарка Рамі, яка служить у поліції понад 5 років, є експертом у пошуку та затриманні злочинців і брала участь у спецоперації 2020 року, коли чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Вівчарка Рамі. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов
Вівчарка Рамі. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що дрон та службовий собака зірвали втечу ухилянтів до Румунії.

Раніше ми писали, що на Одещині встановили пам’ятний знак службовій собаці, який загинув унаслідок удару РФ.

МВС
Київ
поліція
Україна
Київська область
собака

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