Кінологічний центр МВС України святкує ювілей

Працівниця Кінологічного центру МВС поруч зі службовою собакою. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 2 квітня в Україні святкують професійне свято кінологів, а також 30-ліття Кінологічного центру МВС України. Журналісти відвідали кінологів поліції столиці, щоб дізнатись про підготовку майбутніх службових собак та їхніх господарів, а також про зміни в роботі центру з часу початку війни.

Про це повідомило видання "ТиКиїв".

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Службові собаки, відомі як К-9, були частиною української поліції ще до оголошення незалежності країни. Перше відділення службового собаківництва було створено в Києві 26 травня 1954 року за наказом МВС СРСР, з початковим штатом у 10 собак. У 1982 році розплідник був реорганізований в Об’єднаний розплідник службових собак, налічуючи 210 собак і 40 співробітників. Сьогодні цей центр підпорядковується Головному управлінню Національної поліції Києва і має у своєму складі 70 фахівців.

Тренування службової собаки. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов ​

Наразі триває реконструкція нового кінологічного центру, який буде обладнаний згідно з міжнародними стандартами. Він включатиме нову двоповерхову будівлю, вольєри, простору територію, а також пологові приміщення для цуценят. Все буде забезпечено утепленням та захистом. Для персоналу передбачена окрема кімната для відпочинку, кухня, а також планується створення двох кімнат для колег з інших регіонів.

Службова собака. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов ​

За словами начальником Кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Києві Миколи Куцука, будуть також зведені актова та спортивна зали, а також окремі роздягальні та сучасні душові для чоловіків та жінок.

"Прийшов, потренував собаку, прийняв душ, переодягнувся в цивільне й пішов додому — все цивілізовано. На жаль, війна внесла свої корективи: зменшилося фінансування — у пріоритеті Збройні сили України, тому наш переїзд трохи затягнеться", — розповів полковник Куцук.

Відомі собаки Кінологічного центру МВС

У кінологічному центрі налічується 50 службових собак, готових виконувати різноманітні завдання. Наприклад, німецька вівчарка Зевс спеціалізується на виявленні вибухонебезпечних предметів і відома своєю роботою в Херсоні та Києві.

Вівчарка Зевс. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Бельгійська вівчарка малінуа Чейз, який служить у поліції понад 2,5 роки, спеціалізується на пошуку наркотиків і одного разу знайшов понад 1,5 кг заборонених речовин.

Вівчарка Чейз. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Вівчарка Рамі, яка служить у поліції понад 5 років, є експертом у пошуку та затриманні злочинців і брала участь у спецоперації 2020 року, коли чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Вівчарка Рамі. Фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що дрон та службовий собака зірвали втечу ухилянтів до Румунії.

Раніше ми писали, що на Одещині встановили пам’ятний знак службовій собаці, який загинув унаслідок удару РФ.