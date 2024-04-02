Кинологический центр МВД Украины отмечает юбилей

Сотрудница Кинологического центра МВД рядом со служебной собакой. Фото: "ТиКиев"/Игорь Кузнецов

Сегодня, 2 апреля, в Украине празднуют профессиональный праздник кинологов, а также 30-летие Кинологического центра МВД Украины. Журналисты посетили кинологов полиции столицы, чтобы узнать подготовку будущих служебных собак и их хозяев, а также изменения в работе центра со времени начала войны.

Об этом сообщило издание "ТиКиев".

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Служебные собаки, известные как К-9, являлись частью украинской полиции еще до объявления независимости страны. Первое отделение служебного собаководства было создано в Киеве 26 мая 1954 г. по приказу МВД СССР, с начальным штатом у 10 собак. В 1982 году питомник был реорганизован в Объединенный питомник служебных собак, насчитывая 210 собак и 40 сотрудников. Сегодня этот центр подчиняется Главному управлению Национальной полиции Киева и имеет 70 специалистов.

Тренировка служебной собаки. Фото: "ТиКиев"/Игорь Кузнецов

В настоящее время идет реконструкция нового кинологического центра, который будет оборудован в соответствии с международными стандартами. Он будет включать в себя новое двухэтажное здание, вольеры, просторную территорию, а также родильные помещения для щенков. Все будет снабжено утеплением и защитой. Для персонала предусмотрена отдельная комната отдыха, кухня, а также планируется создание двух комнат для коллег из других регионов.

Служебная собака. Фото: "ТиКиев"/Игорь Кузнецов

По словам начальника Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Киеве Николая Куцука, будут также возведены актовый и спортивный залы, а также отдельные раздевалки и современные душевые для мужчин и женщин.

"Пришел, потренировал собаку, принял душ, переоделся в гражданское и пошел домой — все цивилизованно. К сожалению, война внесла свои коррективы: уменьшилось финансирование — в приоритете Вооруженные силы Украины, поэтому наш переезд немного затянется", — рассказал полковник Куцук.

Известные собаки Кинологического центра МВД

В кинологическом центре насчитывается 50 служебных собак, готовых выполнять различные задачи. К примеру, немецкая овчарка Зевс специализируется на обнаружении взрывоопасных предметов и известна своей работой в Херсоне и Киеве.

Овчарка Зевс. Фото: "ТиКиев"/Игорь Кузнецов

Бельгийская овчарка Малину Чейз, который служит в полиции более 2,5 лет, специализируется на поиске наркотиков и однажды нашел более 1,5 кг запрещенных веществ.

Овчарка Чейз. Фото: "ТиКиев"/Игорь Кузнецов

Овчарка Рами, которая служит в полиции более 5 лет, является экспертом в поиске и задержании преступников и участвовала в спецоперации 2020 года, когда мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Овчарка Рами. Фото: "ТиКиев"/Игорь Кузнецов

Напомним, что дрон и служебная собака сорвали бегство уклоняющихся в Румынию.

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