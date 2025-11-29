Відео
Головна Київ Київ атакували дрони та ракети — фото наслідків обстрілу

Київ атакували дрони та ракети — фото наслідків обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 04:44
Київ під обстрілом 29 листопада - пошкоджено 5 багатоповерхівок, є загиблий та постраждалі
Рятувальник на одному з місць подій у Києві. Фото: ДСНС Києва

Росіяни в ніч проти 24 листопада вдарили по Києву дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу палали будинки, зафіксовано руйнування, є жертва та постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки на Київ в ніч проти 29 листопада

"Загинула 1 людина. Постраждали 7 осіб, серед них дитина. Надзвичайникам вдалось врятували 4 людей — зокрема дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару маємо пошкодження житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Водночас мер Києва Віталій Кличко інформує, що наразі вже 8 постраждалих.

Росія атакувала Київ 29 листопада - пошкоджено 5 багатоповерхівок, є жертви та постраждалі
Пошкоджений будинок у Києві через атаку РФ. Фото: ДСНС Києва

Окрім того, надзвичайники розповіли про наслідки щодо кожного району.

Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Наразі пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх.

Окрім того, пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано, медики надали допомогу двом людям на місці.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без подальшого загоряння. Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, наразі ліквідація ще триває.

У Святошинському районі сталося влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Це призвело до займання на 2 поверсі, рятувальникам вдалося врятувати дитину.

"Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів", — уточнили у ДСНС.

У Дніпровському районі влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Станом на зараз пожежу ліквідовано.

В цьому ж будинки з 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Наразі триває розбір конструкцій.

У Києві через атаку РФ пошкоджено 5 будинків 29 листопада
Пошкоджений будинок у Києві через обстріл РФ. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували також Бровари Київської області. У місті також пошкоджені будинки та є постраждалі.

Окрім того, ми писали, пізно ввечері, 28 листопада, у Дніпрі було чути вибухи. На місто летіли дрони.

Київ обстріли війна в Україні загиблі руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
