Киев под обстрелом 29 ноября - повреждены 5 многоэтажек, есть погибший и пострадавшие

Спасатель на одном из мест событий в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Россияне в ночь на 24 ноября ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате обстрела горели дома, зафиксированы разрушения, есть жертва и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

"Погиб 1 человек. Пострадали 7 человек, среди них ребенок. Чрезвычайникам удалось спасли 4 человека — в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара имеем повреждения жилых домов", — говорится в сообщении.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко информирует, что сейчас уже 8 пострадавших.

Поврежденный дом в Киеве из-за атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Кроме того, чрезвычайники рассказали о последствиях по каждому району.

В частности, в Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Сейчас пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж.

Кроме того, повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован, медики оказали помощь двум людям на месте.

По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, сейчас ликвидация еще продолжается.

В Святошинском районе произошло попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Это привело к возгоранию на 2 этаже, спасателям удалось спасти ребенка.

"Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов", — уточнили в ГСЧС.

В Днепровском районе попадание в 10-этажный жилой дом привело к разрушению 6-7 этажей. По состоянию на сейчас пожар ликвидирован.

В этом же доме с 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Сейчас продолжается разбор конструкций.

Поврежденный дом в Киеве из-за обстрела РФ. Фото: ГСЧС Киева

Напомним, этой ночью россияне атаковали также Бровары Киевской области. В городе также повреждены дома и есть пострадавшие.

Кроме того, мы писали, поздно вечером, 28 ноября, в Днепре были слышны взрывы. На город летели дроны.