Обстріл Броварів 29 листопада - пошкоджено два будинки, постраждала жінка

Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували Бровари Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше два будинки та відомо про постраждалу жінку.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Ігор Сапожко.

Наслідки обстрілу Броварів

"У Броварах внаслідок ворожої атаки є пошкодження приватного будинку та багатоповерхівки. Повідомлень про постраждалих поки не надходило. Рятувальники та всі служби на місці", — написав Сапожко о 02:00.

Пізніше він уточнив, що ворог влучив у багатоповерхівку на рівні 8-9 поверхів.

Окрім того, одна жінка зазнала поранень. Наразі їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни масовано атакували Київ. Внаслідок дронової та балістичної атаки в столиці палають висотки та постраждали люди.

Також ми писали, що пізно ввечері, 28 листопада, звуки вибухів було чути у Дніпрі. Ворог запустив в напрямку міста дрони.

Оновлено о 02:54

Сапожко повідомив, що наразі проводиться ліквідація наслідків влучання в багатоповерхівку. Також відомо, що кількість постраждалих зросла.

"Троє постраждалих, з них 1 госпіталізований до ББКЛ. Надається вся необхідна допомога. Евакуйовано 52 мешканців з двох підʼїздів, з них 3 дітей, решта людей вийшли самостійно", — поінформував він.

