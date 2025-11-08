Відео
Україна
Київ атакували дрони — у столиці були пожежі

Київ атакували дрони — у столиці були пожежі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 09:11
Оновлено: 09:24
Обстріл Києва 8 листопада — в столиці були пожежі
Рятувальники на місці обстрілу в Києві. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 8 листопада атакували Київ ударними дронами. Внаслідок цього у столиці фіксувалися пожежі.

Про це повідомили в ДСНС. 

Обстріли Києва 8 листопада

Рятувальники розповіли, що цієї ночі виїжджали на два виклики у Печерському районі. Так, на одній локацій горіли чотири малотоннажні вантажівки. Також пошкоджено дві будівлі та авто поруч. 

Київ обстріли 8 листопада
Ліквідація наслідків обстрілу у Києві. Фото: ДСНС
Атака на Київ 8 листопада
Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС
Удар по Києву 8 листопада
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС
РФ атакувала Київ дронами
Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 8 листопада
Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Водночас за іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу.

Наразі усі пожежі ліквідували, а інформація про постраждалих не надходила. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Харкову. Через це в місті є дефіцит електроенергії та ввели аварійні відключення світла. 

Крім того, екстрені відключення запровадили і в Києві. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла. 

Київ пожежа обстріли рятувальники війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
