Обстріл Києва 8 листопада — в столиці були пожежі

Київ атакували дрони — у столиці були пожежі
Російські окупанти у ніч проти 8 листопада атакували Київ ударними дронами. Внаслідок цього у столиці фіксувалися пожежі.
Про це повідомили в ДСНС.
Обстріли Києва 8 листопада
Рятувальники розповіли, що цієї ночі виїжджали на два виклики у Печерському районі. Так, на одній локацій горіли чотири малотоннажні вантажівки. Також пошкоджено дві будівлі та авто поруч.
Водночас за іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу.
Наразі усі пожежі ліквідували, а інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Харкову. Через це в місті є дефіцит електроенергії та ввели аварійні відключення світла.
Крім того, екстрені відключення запровадили і в Києві. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла.
