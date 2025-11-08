Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев атаковали дроны — в столице были пожары

Киев атаковали дроны — в столице были пожары

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 09:11
обновлено: 09:24
Обстрел Киева 8 ноября — в столице были пожары
Спасатели на месте обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Киев ударными дронами. Вследствие этого в столице фиксировались пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Киева 8 ноября

Спасатели рассказали, что этой ночью выезжали на два вызова в Печерском районе. Так, на одной локаций горели четыре малотоннажных грузовика. Также повреждены два здания и авто рядом.

Київ обстріли 8 листопада
Ликвидация последствий обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС
Атака на Київ 8 листопада
Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС
Удар по Києву 8 листопада
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС
РФ атакувала Київ дронами
Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва 8 листопада
Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

В то же время по другому адресу горение обломков БпЛА ликвидировано до прибытия подразделения.

Сейчас все пожары ликвидировали, а информация о пострадавших не поступала.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Харькову. Из-за этого в городе дефицит электроэнергии и ввели аварийные отключения света.

Кроме того, экстренные отключения ввели и в Киеве. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение электроэнергией.

Киев пожар обстрелы спасатели война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации