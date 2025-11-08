Обстрел Киева 8 ноября — в столице были пожары

Спасатели на месте обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Киев ударными дронами. Вследствие этого в столице фиксировались пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстрелы Киева 8 ноября

Спасатели рассказали, что этой ночью выезжали на два вызова в Печерском районе. Так, на одной локаций горели четыре малотоннажных грузовика. Также повреждены два здания и авто рядом.

Ликвидация последствий обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

В то же время по другому адресу горение обломков БпЛА ликвидировано до прибытия подразделения.

Сейчас все пожары ликвидировали, а информация о пострадавших не поступала.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Харькову. Из-за этого в городе дефицит электроэнергии и ввели аварийные отключения света.

Кроме того, экстренные отключения ввели и в Киеве. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение электроэнергией.